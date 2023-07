Casino : accord de principe avec les repreneurs et créanciers

Casino a annoncé vendredi avoir conclu un accord de principe avec ses futurs repreneurs et ses principaux créanciers en vue de renforcer ses fonds propres et de restructurer sa dette.



L'accord signé hier avec EP Global Commerce, Fimalac et Attestor d'un côté et les créanciers de l'autre a été approuvé par le conseil d'administration sur recommandation unanime du comité 'ad hoc', rappelle le distributeur.



Il prévoit la conclusion d'un accord de 'lock-up' contraignant, au cours du mois de septembre 2023, devant permettre l'ouverture d'une procédure de

sauvegarde accélérée au mois d'octobre 2023.



La réalisation effective de toutes les opérations de restructuration est prévue pour le premier trimestre 2024.



En parallèle, plusieurs groupes bancaires français ont confirmé leur accord de principe sur les principaux termes de la restructuration, ajoute le groupe dans un communiqué.



'En toute hypothèse, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino', rappelle-t-il.



A la Bourse de Paris, l'action Casino chutait de 12% suite à cette annonce, portant à plus de 68% son repli depuis le début de l'année.



