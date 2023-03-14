Casino annonce la cession d'une partie de la participation dans Assaí

14 mars (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA
:
* CESSION D'UNE PARTIE DE LA PARTICIPATION DANS ASSAÍ
* LANCEMENT DE LA CESSION D'UNE PARTIE DE SA PARTICIPATION
DANS
ASSAÍ À HAUTEUR DE 174 MILLIONS D'ACTIONS (Y INCLUS SOUS FORME
D'ADS) REPRÉSENTANT 12,9% DU CAPITAL D'ASSAÍ
* CE NOMBRE POURRA ÊTRE AUGMENTÉ D'UN MAXIMUM DE 80 MILLIONS
D'ACTIONS (Y INCLUS SOUS FORME D'ADS) REPRÉSENTANT 5,9% DU
CAPITAL D'ASSAÍ
* CETTE CESSION PRENDRA LA FORME D'UN PLACEMENT SECONDAIRE
DONT
L'ALLOCATION EST PRÉVUE LE 16 MARS 2023 ET LE
RÈGLEMENT-LIVRAISON LE 21 MARS 2023
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)