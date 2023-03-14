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CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA

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Casino annonce la cession d'une partie de la participation dans Assaí

14/03/2023 | 07:34
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14 mars (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA :

* CESSION D'UNE PARTIE DE LA PARTICIPATION DANS ASSAÍ

* LANCEMENT DE LA CESSION D'UNE PARTIE DE SA PARTICIPATION DANS ASSAÍ À HAUTEUR DE 174 MILLIONS D'ACTIONS (Y INCLUS SOUS FORME D'ADS) REPRÉSENTANT 12,9% DU CAPITAL D'ASSAÍ

* CE NOMBRE POURRA ÊTRE AUGMENTÉ D'UN MAXIMUM DE 80 MILLIONS D'ACTIONS (Y INCLUS SOUS FORME D'ADS) REPRÉSENTANT 5,9% DU CAPITAL D'ASSAÍ

* CETTE CESSION PRENDRA LA FORME D'UN PLACEMENT SECONDAIRE DONT L'ALLOCATION EST PRÉVUE LE 16 MARS 2023 ET LE RÈGLEMENT-LIVRAISON LE 21 MARS 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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Résultat net 2022 -263 M -282 M -
Dette nette 2022 8 127 M 8 717 M -
PER 2022 -3,03x
Rendement 2022 -
Capitalisation 841 M 902 M -
VE / CA 2022 0,27x
VE / CA 2023 0,27x
Nbr Employés 196 307
Flottant 55,1%
Graphique CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA
Durée : Période :
Casino, Guichard-Perrachon SA : Graphique analyse technique Casino, Guichard-Perrachon SA | Zonebourse
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David Lubek Chef Financial Officer
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Nathalie Andrieux Independent Director
Christiane Féral-Schuhl Independent Director
Secteur et Concurrence
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SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.8.48%40 569
AVENUE SUPERMARTS LIMITED-17.62%26 807
SM INVESTMENTS CORPORATION-2.78%19 470
COLES GROUP LIMITED4.67%15 608
CARREFOUR15.70%14 354