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CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA

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Casino annonce le prix de cession d'une partie de sa participation dans Assai

30/11/2022 | 07:40
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30 novembre (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA :

* ANNONCE CE JOUR AVOIR FINALISÉ LE PROCESSUS DE BOOK BUILDING EN VUE DU PLACEMENT SECONDAIRE D'ACTIONS ASSAÍ ANNONCÉ LE 28 NOVEMBRE 2022

* DANS LE CADRE DU PLACEMENT, 140,8 MILLIONS ACTIONS ASSAÍ DÉTENUES PAR LE GROUPE CASINO REPRÉSENTANT 10,44 % DU CAPITAL D'ASSAÍ, ONT ÉTÉ ALLOUÉES À UN PRIX DE BRL 19,00 PAR ACTION

* LE RÉGLEMENT-LIVRAISON DES TITRES CÉDÉS EST PRÉVU LE 2 DÉCEMBRE 2022

* A L'ISSUE DE LA TRANSACTION, LE GROUPE CASINO DÉTIENDRA UNE PARTICIPATION DE 30,5% DU CAPITAL ASSAÍ Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)


© Reuters 2022
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Données financières
CA 2022 33 625 M 34 769 M -
Résultat net 2022 -248 M -256 M -
Dette nette 2022 8 154 M 8 432 M -
PER 2022 -4,00x
Rendement 2022 1,66%
Capitalisation 1 197 M 1 237 M -
VE / CA 2022 0,28x
VE / CA 2023 0,24x
Nbr Employés 196 307
Flottant 55,1%
Graphique CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA
Durée : Période :
Casino, Guichard-Perrachon SA : Graphique analyse technique Casino, Guichard-Perrachon SA | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 9
Dernier Cours de Clôture 11,08 €
Objectif de cours Moyen 12,89 €
Ecart / Objectif Moyen 16,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Jean-Charles Henri Naouri Chairman & Chief Executive Officer
David Lubek Chef Financial Officer
Julien Lagubeau Chief Operating Officer
Nathalie Andrieux Independent Director
Christiane Féral-Schuhl Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA-52.14%1 237
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD12.78%36 266
AVENUE SUPERMARTS LIMITED-16.35%31 001
SM INVESTMENTS CORPORATION-0.42%20 004
COLES GROUP LIMITED-4.74%15 223
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.6.17%13 978