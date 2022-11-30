Casino annonce le prix de cession d'une partie de sa participation dans Assai

30 novembre (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA
:
* ANNONCE CE JOUR AVOIR FINALISÉ LE PROCESSUS DE BOOK
BUILDING EN
VUE DU PLACEMENT SECONDAIRE D'ACTIONS ASSAÍ ANNONCÉ LE 28
NOVEMBRE 2022
* DANS LE CADRE DU PLACEMENT, 140,8 MILLIONS ACTIONS ASSAÍ
DÉTENUES PAR LE GROUPE CASINO REPRÉSENTANT 10,44 % DU CAPITAL
D'ASSAÍ, ONT ÉTÉ ALLOUÉES À UN PRIX DE BRL 19,00 PAR ACTION
* LE RÉGLEMENT-LIVRAISON DES TITRES CÉDÉS EST PRÉVU LE 2
DÉCEMBRE
2022
* A L'ISSUE DE LA TRANSACTION, LE GROUPE CASINO DÉTIENDRA
UNE
PARTICIPATION DE 30,5% DU CAPITAL ASSAÍ
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(Bureau de Gdansk)