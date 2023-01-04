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CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA

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Casino annonce sa réorganisation juridique en France

04/01/2023 | 08:03
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4 janvier (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA :

* RÉORGANISATION JURIDIQUE DU GROUPE CASINO EN FRANCE

* CASINO CONFIRME AVOIR PROCÉDÉ À LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ HOLDING COMMUNE QUI SERA DÉNOMMÉE CGP DISTRIBUTION FRANCE

* L'APPORT DES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, ULTIME ÉTAPE DE CETTE RÉORGANISATION, INTERVIENDRA DURANT LE PREMIER SEMESTRE 2023

* LES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE MONOPRIX ONT D'ORES ET DÉJÀ ÉTÉ PLACÉES SOUS CETTE SOCIÉTÉ HOLDING DÉTENUE À 100% PAR CASINO, GUICHARD-PERRACHON Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA 4.09%10.69 Cours en temps réel.9.53%
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Données financières
CA 2022 33 625 M 35 466 M -
Résultat net 2022 -248 M -261 M -
Dette nette 2022 8 154 M 8 601 M -
PER 2022 -3,85x
Rendement 2022 1,72%
Capitalisation 1 154 M 1 218 M -
VE / CA 2022 0,28x
VE / CA 2023 0,24x
Nbr Employés 196 307
Flottant 55,1%
Graphique CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA
Durée : Période :
Casino, Guichard-Perrachon SA : Graphique analyse technique Casino, Guichard-Perrachon SA | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 9
Dernier Cours de Clôture 10,69 €
Objectif de cours Moyen 12,89 €
Ecart / Objectif Moyen 20,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Jean-Charles Henri Naouri Chairman & Chief Executive Officer
David Lubek Chef Financial Officer
Julien Lagubeau Chief Operating Officer
Nathalie Andrieux Independent Director
Christiane Féral-Schuhl Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA9.53%1 218
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.0.00%38 223
AVENUE SUPERMARTS LIMITED0.10%31 882
SM INVESTMENTS CORPORATION0.00%19 731
COLES GROUP LIMITED-1.56%15 198
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.0.79%13 662