Casino annonce sa réorganisation juridique en France

4 janvier (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA
:
* RÉORGANISATION JURIDIQUE DU GROUPE CASINO EN FRANCE
* CASINO CONFIRME AVOIR PROCÉDÉ À LA CONSTITUTION DE LA
SOCIÉTÉ
HOLDING COMMUNE QUI SERA DÉNOMMÉE CGP DISTRIBUTION FRANCE
* L'APPORT DES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
ULTIME
ÉTAPE DE CETTE RÉORGANISATION, INTERVIENDRA DURANT LE PREMIER
SEMESTRE 2023
* LES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE MONOPRIX ONT D'ORES ET DÉJÀ ÉTÉ
PLACÉES
SOUS CETTE SOCIÉTÉ HOLDING DÉTENUE À 100% PAR CASINO,
GUICHARD-PERRACHON
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(Gdansk Newsroom)