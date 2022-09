Casino : autorisations pour la cession de GreenYellow

Le groupe Casino, Tikehau et Bpifrance ont signé le 16 septembre 2022 le contrat de cession définitif avec Ardian en vue de la cession d'une participation majoritaire dans GreenYellow.



L'ensemble des autorisations réglementaires requises au titre du contrôle des concentrations et des investissements étrangers ayant été obtenu, la réalisation effective interviendra le 18 octobre 2022 au plus tard, date à laquelle le Groupe perdra le contrôle de la filiale.



Cette opération valorise les capitaux propres de GreenYellow à 1,1 milliard d'euros. Le produit de cette cession pour le groupe Casino, déduction faite du montant réinvesti, s'élèvera ainsi à 600 millions d'euros.



Le groupe Casino a également conclu avec Farallon Capital une opération de préfinancement d'une quote-part du prix de cession pour un montant nominal de créance de 350 millions d'euros.



