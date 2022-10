Casino bondit, l'activité du T3 et l'allègement dans Assai au Brésil étant salués

(Actualisation: bond de 20% de l'action Casino à la Bourse de Paris)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de grande distribution Casino a publié jeudi un chiffre d'affaires en amélioration au titre du troisième trimestre, soutenu par les performances de ses magasins en Amérique latine, au lendemain de l'annonce de son intention de céder une frange de sa participation dans son enseigne brésilienne Assai.

Vers 9h30, l'action Casino bondissait de 20%, à 10,4 euros. La valeur signait ainsi la plus forte hausse de l'indice SBF 120.

Pour les mois de juillet à septembre, les ventes du distributeur se sont établies à 8,55 milliards d'euros, en croissance de 10,6% sur un an en données publiées et de 5,4% en données comparables, c'est-à-dire hors essence, effets de change et variations de périmètre.

Sur le périmètre France Retail, hors promotion immobilière et RelevanC, les ventes ont augmenté de 3,9% au troisième trimestre en données comparables, à 3,63 milliards d'euros, tandis que l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) après loyers a progressé de 26%, à 184 millions d'euros. Casino a poursuivi sa croissance en Amérique latine, où son chiffre d'affaires a progressé de 11,2% au troisième trimestre en données comparables, à 4,55 milliards d'euros.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Casino a confirmé viser le maintien d'un niveau de rentabilité élevé et l'amélioration de la génération de trésorerie en France. Le distributeur compte toujours achever son plan de cession dans le pays. Après la récente finalisation de son désengagement partiel de GreenYellow, Casino a sécurisé la vente de 4,1 milliards d'euros d'actifs dans l'Hexagone depuis juillet 2018, soit 91% des 4,5 milliards d'euros de cessions promis d'ici à la fin de 2023.

La réalisation de ce plan de cession doit aider Casino à se désendetter. En France, la dette nette ressortait à 4,6 milliards d'euros à fin septembre, en diminution de 560 millions d'euros sur un an, uniquement grâce à la vente d'une part majoritaire de sa participation dans GreenYellow pour 600 millions d'euros.

Par ailleurs, dans un communiqué envoyé mercredi soir, Casino a annoncé étudier un projet de cession d'une partie de sa participation dans l'enseigne brésilienne Assai pour un montant d'environ 500 millions de dollars, soit 496 millions d'euros. Ce projet de cession permettrait d'accélérer le désendettement de Casino et son montant "pourrait, le cas échéant, être augmenté en fonction des conditions de marché", a indiqué Casino dans un communiqué.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV - ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS DE CASINO :

https://www.groupe-casino.fr/investisseurs/informations-financieres/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2022 03:39 ET (07:39 GMT)