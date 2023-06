Paris (awp/afp) - Le groupe de distribution Casino, qui cherche des liquidités et mène des discussions pour réduire sa dette, a annoncé vendredi avoir soldé sa participation de 11,7% dans l'enseigne brésilienne Assai à un prix de 404 millions d'euros.

Le principe de cette cession avait été dévoilé jeudi et portait sur près de 158 millions d'actions d'Assai, dont Casino s'était progressivement désengagé ces derniers temps.

Le distributeur précise dans un communiqué vendredi avoir finalisé l'opération, pour 404 millions d'euros. Le produit net du solde de sa participation s'élève pour Casino à 326 millions après frais et impôts.

Assai est une enseigne de "cash&carry", spécialisée dans la vente en gros pour les professionnels et particuliers, et était considérée comme la pépite du groupe.

Cette cession, censée "renforcer" les liquidités de l'entreprise, intervient au moment où Casino, en difficulté financière, cherche des liquidités tous azimuts.

Mercredi, il a annoncé avoir eu l'accord de l'Etat pour un report de charges sociales et fiscales, d'un montant total d'environ 300 millions d'euros.

Et dans le même temps, Casino demande aux créanciers la suspension jusqu'au 25 octobre du paiement des intérêts et des échéances de dette, dus par le groupe et ses filiales. Soit un total de 200 millions d'euros.

Le groupe, qui emploie plus de 200.000 personnes dans le monde dont un gros quart en France, a également engagé la vente de 119 magasins à son concurrent Intermarché.

L'objectif pour Casino est de "préserver sa liquidité pendant toute la période de conciliation", à savoir les discussions menées avec ses créanciers pour réduire sa dette, qui s'achèvera au plus tard le 25 octobre.

Casino a toutefois pour objectif de trouver un accord sur la restructuration de sa dette "d'ici la fin du mois de juillet".

Le groupe fait par ailleurs l'objet d'approches de plusieurs prétendants, avec d'un côté le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et le financier Marc Ladreit de Lacharrière, actionnaires du distributeur, et de l'autre un trio d'hommes d'affaires Xavier Niel (Free), Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari.

afp/rp