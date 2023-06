Casino, Guichard-Perrachon figure parmi les 1ers groupes français de distribution alimentaire. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution à l'international (52,9%) : activité assurée au travers de magasins implantés en Colombie, au Brésil, en Uruguay, en Argentine et au Cameroun ; - distribution en France (42,3%) : détention de magasins sous les enseignes Géant Casino, Casino, Monoprix et Franprix. Par ailleurs, le groupe exploite des magasins de proximité. En outre, Casino, Guichard-Perrachon propose une activité de restauration ; - activité de commerce électronique (4,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (47%), Amérique latine (52,9%) et autres (0,1%).

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire