Casino : croissance de 5% du CA trimestriel en comparable

Casino dévoile au titre du troisième trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 8,55 milliards d'euros, en croissance de 10,6% en données publiées et de 5,4% en données comparables, l'écart provenant principalement d'un impact du change de +6,9%.



Le distributeur alimentaire précise qu'en France (hors GreenYellow), l'EBITDA après loyers s'est inscrit en progression de 26% sur un an à 184 millions d'euros et que le cash-flow s'est amélioré de +415 millions par rapport au troisième trimestre 2021.



Pour l'année 2022, Casino confirme viser le maintien d'un niveau de rentabilité élevé et l'amélioration de la génération de cash-flow, ainsi que la poursuite du plan de cession de 4,5 milliards d'euros en France dont la réalisation complète est attendue d'ici fin 2023.



