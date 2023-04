Casino démarre la semaine en trombe

Après avoir accusé une forte baisse à l'ouverture, Casino s'affiche désormais comme la plus forte progression du SBF 120. Le titre du distributeur grimpe de 5,33% à 6,82 euros alors que le groupe pourrait changer de contrôle. Daniel Kretinsky, via EP Global Commerce, déjà actionnaire de 10,06% du capital de Casino, a proposé la mise en œuvre d'une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros. Le milliardaire d'affaires tchèque participerait à une augmentation de capital à hauteur de 750 millions d'euros.



EP Global Commerce propose que Fimalac, qui est aussi actionnaire de Casino, puisse souscrire à une augmentation de capital qui lui serait réservée, à hauteur de 150 millions d'euros.



Une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription serait offerte aux actionnaires existants de Casino, à hauteur de 200 millions d'euros, indique encore le groupe.



" À ce stade, le groupe a uniquement pris acte de la proposition ", indique Casino dans un communiqué. " S'il devait y donner une suite favorable, la mise en œuvre des opérations proposées par EP Global Commerce pourrait, en fonction des paramètres financiers arrêtés par les parties, conduire à un changement de contrôle de Casino et à une dilution très significative des actionnaires existants ".