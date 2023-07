(Actualisation: précisions sur les offres et cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Casino chute mercredi matin, après la présentation par le groupe de grande distribution du contenu des offres de restructuration qu'il a reçues de la part d'un groupement mené par Daniel Kretinsky et des hommes d'affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari.

Vers 9h30, le titre plongeait de 39,2%, à 2,78 euros.

Casino avait annoncé mardi matin avoir reçu deux offres en vue du renforcement de ses fonds propres, la première d'un groupement constitué d'EP Global Commerce a.s. (EPGC), une société du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, et de Fimalac, et la seconde déposée par 3F, un véhicule d'investissement du trio Niel-Pigasse-Zouari.

Casino a ainsi précisé que l'offre déposée par le groupement mené par Daniel Kretinsky prévoyait une augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros. Une source proche du dossier avait précédemment indiqué mardi à l'agence Agefi-Dow Jones que l'offre du duo Kretinsky-Fimalac incluait un apport en fonds propres d'environ 900 millions d'euros financé par EP Global Commerce a.s. et Fimalac.

Casino a aussi annoncé que l'offre de reprise présentée par 3F comprenait un apport de 900 millions d'euros, dont 450 millions d'euros de fonds propres et autant sous forme de dette super senior. Une source avait indiqué mardi matin que 3F avait reçu des propositions d'autres créanciers concernant un apport en fonds propres de 600 millions d'euros, ce qui pourrait porter la surface totale de son offre à 1,5 milliard d'euros.

L'offre du groupement mené par Daniel Kretinsky prévoit que le poids des actionnaires existants (hors EPGC et Fimalac) soit réduit à 0,2% du capital, hors augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, a ajouté Casino. Dans la proposition de 3F, les actionnaires existants verraient leur participation tomber à 0,03% du capital, avant impact dilutif de bons de souscription d'actions qui seront émis pendant l'opération.

Le siège du groupe serait maintenu à Saint-Etienne dans les deux scénarios, mais si 3F s'engage à un maintien du niveau d'emplois au sein du groupe, EPGC et Fimalac ne s'y engagent pas explicitement, selon Casino.

Les candidats à la reprise de la société avaient jusqu'à lundi pour déposer leurs offres auprès de Casino et de ses conciliateurs. Afin de trouver une issue aux difficultés traversées par Casino, une procédure de conciliation avec ses créanciers a été ouverte le 25 mai dernier. Elle court jusqu'au 25 septembre prochain, mais pourrait être prorogée jusqu'au 25 octobre.

Ces deux propositions devaient être analysées et présentées au comité ad hoc du conseil d'administration de Casino mardi, avant d'être soumises aux créanciers dans le cadre d'une réunion organisée mercredi, sous l'égide des conciliateurs.

"Quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino", a rappelé le distributeur.

