Casino : en discussions avec Les Mousquetaires

Dans le cadre du projet de création d'un nouvel acteur français de la distribution, annoncé le 9 mars par Casino et Teract, Casino annonce être en discussions exclusives pour approfondir sa coopération stratégique existante avec le Groupement Les Mousquetaires.



Ils envisagent de prolonger de deux ans leurs alliances jusqu'en 2028, d'étendre leurs accords au nouvel ensemble à constituer entre Casino et Teract, ainsi que de bâtir de nouveaux partenariats entre ce nouvel ensemble et Les Mousquetaires.



En outre, la nouvelle entité pourrait céder au Groupement Les Mousquetaires sur plusieurs années des points de vente du périmètre Casino France. Par la suite, Les Mousquetaires pourrait devenir aussi actionnaire minoritaire de la nouvelle entité.



Ces discussions seront soumises aux instances représentatives du personnel, aux autorités réglementaires et aux gouvernances respectives. Ce projet reste conditionné à un accord engageant qui pourrait intervenir avant la fin du deuxième trimestre.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.