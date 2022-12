Casino entre dans le capital de Smart Good Things à hauteur de 10%

Jeune entreprise spécialisée dans les boissons naturelles, Smart Good Things annonce la conclusion d’un partenariat stratégique avec les enseignes Casino aux termes duquel la société Distribution Casino France (« DCF ») prendra une participation de 10% dans le capital du pionnier de l’économie bienveillante, qui a pour actionnaire Tony Parker, ancienne star du basket. Le groupe Casino référencera et diffusera les produits et les offres Smart Good Things et Smart Good Alliance.En vertu d'un accord conclu le 23 décembre 2022, la société DCF, qui détient les enseignes Hyper Frais, Géant Casino, Supermarchés Casino et les enseignes de proximité Petit Casino, Vival, Spar, Casino Shop et Sherpa, va référencer et distribuer les produits Smart Good Things, et développer de nouveaux produits et services dédiés, en association avec Smart Good Things.Ce partenariat stratégique conclu entre DCF et Smart Good Things prévoit le déploiement dans le même temps des mêmes dispositifs de référencement et distribution dans les autres enseignes alimentaires du groupe Casino en France (Monoprix, Naturalia et Franprix).L'émission portera sur un nombre de 119.247 actions ordinaires nouvelles (les "Actions Nouvelles ") représentant 10% du capital social et des droits de vote de Smart Good Things à la date de l'accord.Les Actions Nouvelles seront des actions ordinaires portant jouissance courante et seront entièrement assimilables aux actions existantes de Smart Good Things. Elles seront admises aux négociations sur Euronext Access+ sur la même ligne de cotation que les actions existantes.L'émission des Actions Nouvelles sera réalisée au plus tard le 31 décembre 2022.