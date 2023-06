Casino et Rallye bondissent après la proposition du trio Niel, Pigasse et Zouari

Plus forte hausse du SBF 120, l’action Casino s’envole de 15,83% à 7,865 euros tandis que le titre de sa maison-mère, Rallye, flambe de 30,11% à 2,42 euros. En réponse à des rumeurs de presse, le distributeur en difficulté a indiqué avoir reçu une lettre d’intention préliminaire de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari relative à une proposition de renforcement des fonds propres de Casino Guichard Perrachon jusqu’à un montant de 1,1 milliard d’euros, dont 200 à 300 millions seraient investis directement par eux.



Le solde serait souscrit par des partenaires qui s'associeraient à leur projet, dont les créanciers actuels qui souhaiteraient réinvestir en capital.



" Cette proposition serait assortie, dans la mesure du nécessaire, d'une adaptation de la dette existante de Casino à ses capacités et à la préservation de son potentiel de croissance ", a précisé le groupe.



Ce dernier ajoute qu'à ce stade, il ne s'agit pas d'une offre ferme mais d'une manifestation d'intérêt préliminaire qui pourrait ne pas aboutir. Le groupe " étudiera cette manifestation d'intérêt et tiendra le marché informé en cas de nouvel élément matériel ".



Xavier Niel, Moez-Alexandre Zouari et Matthieu Pigasse sont en concurrence avec le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Avec ce dernier, Auchan serait prêt à discuter d'un projet industriel uniquement dans le cas où son opération aura réussi, indiquait récemment le journal Les Echos.