Casino et Rallye dévissent

Plus forte baisse du SBF 120, Casino dégringole de 27,68% à 5,44 euros. Le distributeur stéphanois, qui chute de plus de 32% sur les cinq derniers jours, a fait savoir que "quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino", a indiqué le groupe dans un communiqué. Le 3 juillet a été fixé comme la date limite pour le dépôt des offres de reprise de la société. Dans le même temps, le titre rallye flanche de près de 29% à 1,082 euro.



L'entreprise présidée par Jean-Charles Naouri considère que l'accord devra comprendre un apport en fonds propres pour un montant d'au moins 900 millions d'euros "afin de permettre la mise en oeuvre du plan d'affaires 2023-2025 dans des conditions de liquidité adéquate".