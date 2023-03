Casino et Teract signent un accord d'exclusivité en vue de leur rapprochement

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les distributeurs Casino et Teract ont annoncé jeudi soir avoir signé un accord d'exclusivité en vue de leur rapprochement.

"L'opération valoriserait les activités mises en commun par le groupe Casino et Teract à un poids relatif respectivement de 85% et 15% en valeur d'entreprise, avant prise en compte de la structure de bilan du nouvel ensemble", ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué.

"Afin de pouvoir mettre en oeuvre un plan de croissance ambitieux, le nouvel ensemble se doterait d'un niveau de fonds propres supplémentaires de l'ordre de 500 millions d'euros", ont ajouté Casino et Teract.

"A ce titre, dans une démarche conjointe, Casino et les actionnaires de référence de Teract ont d'ores et déjà engagé des discussions avec un certain nombre d'investisseurs désireux de rejoindre le nouveau tour de table actionnarial", ont précisé les deux groupes.

Casino et Teract estiment qu'un accord engageant pourrait être conclu avant la fin du deuxième trimestre de l'année en cours.

"Teract et le groupe Casino partagent une même vision des défis à relever par la grande distribution en termes d'attentes nouvelles des consommateurs et d'impact environnemental. Ils souhaitent s'associer pour y répondre et entrent aujourd'hui en discussions exclusives autour de la création de deux entités distinctes", ont-ils expliqué.

Casino contrôlerait l'entité regroupant les activités de distribution en France tandis que l'actionnaire majoritaire de Teract, InVivo, serait en charge d'une structure nouvelle, nommée Teract Ferme France. Cette dernière se concentrerait sur "l'approvisionnement en produits agricoles, locaux et en circuit court", ont détaillé Casino et Teract.

