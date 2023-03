Casino et sa maison-mère Rallye plongent tous les deux en Bourse

Plus forte baisse du SBF 120, Casino plonge de 13,20% à 5,82 euros - soit une nouveau plus bas historique - alors sa maison-mère Rallye (-15,34% à 1,60 euro) est lanterne rouge du marché SRD. Le distributeur est pénalisé après avoir vu sa note de crédit être dégradée par Moody's, de 'B3' à 'Caa1', avec une perspective "négative".



La dégradation reflète la poursuite des pertes de parts de marché sur le marché français de la distribution, la poursuite des flux de trésorerie disponibles négatifs en France et une réduction des marges de la distribution française en 2022", explique l'agence de notation.



Dernièrement, Casino a finalisé la cession de 18,8% du capital de son enseigne brésilienne Assaí, le maximum prévu, pour quelque 723,2 millions d'euros.



Moody's met par ailleurs en lumière le fait que Casino représente un "profil de liquidité faible", le groupe dirigé par Jean-Charles Naouri dépendant du processus engagé de cessions d'actifs pour pouvoir rembourser ses dettes arrivant à maturité.



Au titre de ses résultats annuels 2022, le distributeur a essuyé une dette financière nette de 6,4 milliards d'euros, en hausse par rapport à 2021 (5,9 milliards) du fait de la hausse de la dette d'Assaí liée à son plan d'expansion. Elle s'élève à 4,5 milliards d'euros pour la France, en repli de 339 millions d'euros.



Rallye : "Le facteur risque est accru"



De son côté, Rallye, en queue de peloton du marché SRD, poursuit sa dégringolade boursière, perdant 32,06% sur les cinq derniers jours. A l'occasion de la publication de ses résultats 2022, la maison-mère de Casino avait indiqué " que le facteur de risque lié à la mise en œuvre des plans de sauvegarde est accru ". Ceux-ci datent de 2019.



Rallye a attiré " l'attention des investisseurs sur le fait que les plans de sauvegarde dépendent principalement de la capacité de Casino à distribuer des dividendes suffisants, dont le principe et le quantum dépendront de la situation financière de Casino, de la réalisation de son plan stratégique et notamment de son plan de cession ".



Dans ce contexte, Rallye va se rapprocher de ses créanciers afin d'examiner les possibilités et les modalités éventuelles d'aménagement de son plan de sauvegarde.