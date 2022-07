Casino : hausse du chiffre d'affaires et accroissement de la perte nette

Casino a enregistré une augmentation de 9,8 % de son chiffre d'affaires, à 15,9 milliards d'euros, au titre du premier semestre 2022. En dépit de cette hausse, le distributeur français a accru sa perte nette de 24,5%, à 259 millions d'euros (part du groupe) contre 208 millions l'année précédente. Le résultat opérationnel courant est ressorti à 380 millions d'euros, en baisse de 13,7% à taux de change constants. L’EBITDA s’établit à 1,069 milliard d'euros, soit un repli de 2,2% après impact du change et de 7,8% à taux de change constant.



En France, le groupe a renoué avec la croissance au cours du trimestre écoulé, avec des ventes en progression de 3,4% en données comparables, à 3,58 milliards d'euros. En Amérique latine, les ventes ont bondi de 16,7% en données comparables et de 31,6% en données publiées, à 4,47 milliards d'euros. Elles ont notamment bénéficié de l'appréciation du real brésilien face à l'euro.



"Dans un contexte inflationniste, la priorité du groupe Casino reste la croissance et le maintien d'un bon niveau de rentabilité assurant la progression de la génération de cash-flow", souligne un communiqué de presse.



La dette financière nette du groupe s'établit à 7,5 milliards d'euros, dont 5,1 milliards d'euros en France et 2,4 milliards d'euros en Amérique latine,



Pour le second semestre, le groupe entend maintenir sa dynamique de croissance en poursuivant son plan d'expansion de 800 ouvertures sur les formats de proximité (Monop', Franprix, Spar...) principalement sous la forme de franchises.



Coté perspectives financières 2022, Casino vise le maintien en 2022 d'un niveau de rentabilité élevé et l'amélioration de la génération de cash-flow et la poursuit du plan de cession de 4,5 milliards d'euros en France dont la réalisation complète est attendue d'ici fin 2023.