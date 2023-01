Casino : la réorganisation juridique en France est lancée

Casino a annoncé mardi avoir avoir procédé à la constitution de la société holding commune devant appuyer son projet de réorganisation juridique des activités de distribution alimentaire en France.



Le groupe précise que les entités du périmètre de Monoprix ont d'ores et déjà été placées sous cette société holding dénommée CGP Distribution France et détenue à 100% par Casino Guichard-Perrachon.



L'apport des activités de distribution de Casino France, ultime étape de cette réorganisation, est censé intervenir dans le courant du premier semestre 2023.



