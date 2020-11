Casino : lance une offre de rachat sur des obligations

09/11/2020 | 11:22

Casino annonce le lancement aujourd'hui d'une offre de rachat portant sur les obligations à échéances mai 2021, juin 2022, janvier 2023 et mars 2024 en circulation.



Casino acceptera toutes les obligations à échéance mai 2021 apportées et un montant cumulé des obligations à échéances juin 2022, janvier 2023 et mars 2024 pouvant atteindre 150 millions d'euros (ce plafond étant indicatif).



Il est prévu que le règlement de l'offre de rachat intervienne le 20 novembre 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.