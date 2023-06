Casino: le PDG Jean-Charles Naouri placé en garde à vue

Jour noir pour Casino (-4,85% à 5,30 euros), après deux dégradations de recommandations, son PDG Jean-Charles Naouri a été placé en garde à vue ce jeudi dans les locaux de la police judiciaire parisienne, et est auditionné par la Brigade financière, selon l’AFP. De source de marché, cette mesure a été prise dans le cadre d'une enquête ouverte en 2020 par le Parquet national financier (PNF) pour « manipulation de cours en bande organisée, corruption privée active et passive » et « délit d'initié » faisant suite à un signalement de l'AMF et portant sur des faits remontant à 2018 et 2019.



Casino a officialisé la semaine dernière son entrée dans une procédure de conciliation pour quatre mois afin de renégocier son endettement, faisant part de sa volonté de céder une centaine de supermarchés et hypermarchés à Intermarché.



Moody's a dégradé hier la note CFR de Casino de " Caa1 " à " Caa3 ", justifiant cette décision par la très forte probabilité de défaut à la suite de l'ouverture de la procédure de conciliation. Parallèlement, Barclays a réduit son objectif de cours de 3 euros à 0,10 euro sur Rallye, maison-mère de Casino.



Le titre perd plus de 16% sur cinq jours et plus de 34% sur un mois.