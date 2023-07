Casino : les détails des offres de reprise vont être présentés

Casino a annoncé ce matin que EP Global Commerce a.s. (Daniel Kretinsky) et Fimalac, ainsi que 3F Holding (Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari), ont étendu la durée de validité de leurs offres respectives, déposées le 4 juillet dernier, au 12 juillet 2023. En Bourse, l'action du distributeur en difficulté continue de reculer : -0,33% à 3 euros. Les deux projets de reprise de Casino ont été présentés ce matin lors du Comité interministériel de restructuration financière au ministère de l'Economie.



Selon Reuters citant des sources proches du dossier, les détails de ces offres seront présentés cet après-midi à des conciliateurs nommés par le tribunal, à des représentants de l'Etat et à la direction de Casino. Ils dévoileront leur stratégie de prix, leurs objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité ou encore leur vision pour les magasins du groupe.



Les détails financiers de leurs propositions ont été dévoilés la semaine dernière.



3F, qui compte investir 900 millions d'euros, dont 450 millions sous forme de fonds propres, dans le groupe à l'issue de l'opération, a indiqué vouloir " mettre en œuvre un projet industriel et commercial de long terme accompagné de moyens financiers renforcés et d'un ancrage français confirmé ".



L'offre portée par le duo Kretinsky-Fimalac se traduit par l'injection de 1,35 milliard d'euros dans Casino. Un peu plus de 900 millions seront apportés par EP Global Commerce a.s. et Fimalac alors que les créanciers auront la possibilité de compléter le solde.