Casino : conclut un partenariat de 5 ans avec Intermarché

Intermarché et le groupe Casino annoncent la conclusion d'un partenariat de cinq ans visant à valoriser leurs complémentarités dans trois domaines : les achats, les services digitaux (marketing et publicité), et l'agro-alimentaire.



Concernant le premier domaine, les partenaires prévoient notamment la création d'une centrale d'achat commune, couvrant aussi bien l'alimentaire et le non-alimentaire que l'international.



Par ailleurs, Casino et Intermarché annoncent la création d'une société commune chargée de commercialiser une offre Retail Média dans l'Hexagone, dans le but de ' répondre conjointement à la prédominance d'acteurs mondiaux opérant en France '.



Enfin, un accord de collaboration entre Intermarché et le groupe Casino permettra à Agromousquetaires, la branche agro-industrielle du Groupement Les Mousquetaires de participer aux appels d'offres du groupe Casino pour sélectionner des fournisseurs pour ses différentes marques de distributeur et assurer un approvisionnement d'origine française.



Intermarché et le groupe Casino soumettront, dans les prochains jours, ces accords aux autorités de régulation compétentes, dans le but de les rendre effectifs pour les négociations 2022





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.