Casino nomme un nouveau président à la tête de Monoprix et de Naturalia

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur Casino a annoncé mardi que Guillaume Sénéclauze, qui était jusqu'alors son directeur Omnicanal, avait été nommé président de Monoprix et de Naturalia, en remplacement de Jean-Paul Mochet "qui quitte le groupe".

Diplômé de l'ESCP, Guillaume Sénéclauze a rejoint le groupe en 2015 pour prendre la direction générale de Big C Vietnam puis est devenu directeur exécutif des Supermarchés Carulla du groupe Exito en Colombie en 2016, a indiqué Casino dans un communiqué. Il a ensuite été vice-président des ventes et des opérations d'Exito en 2019 et est devenu vice-président Omnicanal en juillet 2020. Il a été nommé au comité exécutif du groupe Casino en janvier 2022.

May 03, 2022 12:33 ET (16:33 GMT)