Casino : nouvelle Directrice générale des Enseignes Casino

Le groupe annonce la nomination de Magali Daubinet-Salen au poste de Directrice générale des Enseignes Casino qui regroupent les magasins Hyper Frais, Supermarchés Casino et Casino Proximités.



Magali Daubinet-Salen prend ses fonctions ce jour et remplace Tina Schuler.



Le groupe annonce également que Vincent Doumerc, Directeur général de Franprix, va prendre également la responsabilité supplémentaire du développement de Leader Price, autrefois rattachée à Distribution Casino France.



