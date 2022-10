Casino : obtention du label 'Enseigne Responsable'

Casino annonce que deux ans après le lancement de la démarche ' CAP ' (avec Casino Agissons pour la Planète), les Enseignes Casino ont obtenu le label ' Enseigne Responsable ', délivré par le Collectif Génération Responsable.



Structurée autour de trois piliers, le Climat, la Nutrition et les Solidarités, la démarche RSE des Enseignes Casino se veut ' concrète, assise sur des preuves tangibles, et participative '.



Casino indique ainsi que ses enseignes ont réduit leurs émissions de CO2 de 34% en deux ans (sur les scopes 1 et 2) et s'engagent à les réduire de 50% d'ici 2025 par rapport à 2015.

Pour y parvenir, les Enseignes Casino renforceront leurs initiatives en matière de réduction de leur consommation d'électricité, en s'appuyant sur leur plan de sobriété énergétique.



'Le label Enseigne Responsable illustre une nouvelle fois, à travers son référentiel et ses valeurs, sa capacité à accompagner la démarche de progrès d'un collectif d'enseignes et à professionnaliser leurs feuilles de route en matière de RSE ', a commenté Jocelyne Leporatti, présidente du Collectif Génération Responsable.





