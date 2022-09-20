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CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA

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Casino obtient les autorisations réglementaires en vue de la cession de GreenYellow

20/09/2022 | 18:54
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20 septembre (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA :

* OBTENTION DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES EN VUE DE LA CESSION DE GREENYELLOW ET CONCLUSION D'UN PRÉ-FINANCEMENT D'UNE PARTIE DU PRIX DE CESSION

* LA RÉALISATION EFFECTIVE INTERVIENDRA LE 18 OCTOBRE 2022 AU PLUS TARD, DATE À LAQUELLE LE GROUPE PERDRA LE CONTRÔLE DE LA FILIALE

* LE PRODUIT DE CETTE CESSION POUR LE GROUPE CASINO, DÉDUCTION FAITE DU MONTANT RÉINVESTI, S'ÉLÈVERA AINSI À 600 MILLIONS D'EUROS

* LES ACTIONNAIRES DE GREENYELLOW RESTERONT PARTIES PRENANTES VIA UN RÉINVESTISSEMENT S'ÉLEVANT À 165 MLNS D'EUROS POUR LE GROUPE CASINO (SOIT UNE PARTICIPATION DE 15%) Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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Résultat net 2022 -203 M -203 M -
Dette nette 2022 7 935 M 7 943 M -
PER 2022 -4,96x
Rendement 2022 1,98%
Capitalisation 1 280 M 1 278 M -
VE / CA 2022 0,27x
VE / CA 2023 0,23x
Nbr Employés 196 307
Flottant 55,1%
Graphique CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA
Durée : Période :
Casino, Guichard-Perrachon SA : Graphique analyse technique Casino, Guichard-Perrachon SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA
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Dernier Cours de Clôture 11,85 €
Objectif de cours Moyen 14,94 €
Ecart / Objectif Moyen 26,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Jean-Charles Henri Naouri Chairman & Chief Executive Officer
David Lubek Chef Financial Officer
Julien Lagubeau Chief Operating Officer
Nathalie Andrieux Independent Director
Christiane Féral-Schuhl Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA-48.81%1 281
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD17.70%36 689
AVENUE SUPERMARTS LIMITED-6.92%35 339
SM INVESTMENTS CORPORATION-11.45%17 777
COLES GROUP LIMITED-6.80%14 920
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.12.44%14 217