Casino obtient les autorisations réglementaires en vue de la cession de GreenYellow

20 septembre (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA
:
* OBTENTION DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES EN VUE DE LA
CESSION
DE GREENYELLOW ET CONCLUSION D'UN PRÉ-FINANCEMENT D'UNE PARTIE
DU PRIX DE CESSION
* LA RÉALISATION EFFECTIVE INTERVIENDRA LE 18 OCTOBRE 2022
AU PLUS
TARD, DATE À LAQUELLE LE GROUPE PERDRA LE CONTRÔLE DE LA FILIALE
* LE PRODUIT DE CETTE CESSION POUR LE GROUPE CASINO,
DÉDUCTION
FAITE DU MONTANT RÉINVESTI, S'ÉLÈVERA AINSI À 600 MILLIONS
D'EUROS
* LES ACTIONNAIRES DE GREENYELLOW RESTERONT PARTIES
PRENANTES VIA
UN RÉINVESTISSEMENT S'ÉLEVANT À 165 MLNS D'EUROS POUR LE GROUPE
CASINO (SOIT UNE PARTICIPATION DE 15%)
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(Gdansk Newsroom)