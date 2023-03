Casino plonge en Bourse après l'annonce de son projet de cession d'une partie d'Assaí

Deuxième plus forte baisse du SBF 120, Casino fléchit de 6,78% à 8,87 euros. Le distributeur étudie la possibilité d'engager un nouveau projet de cession d’une partie de sa participation dans l'enseigne brésilienne Assaí. Le montant de cette opération, destinée à accélérer son désendettement, est estime à 600 millions d'euros. Elle pourrait, le cas échéant, être augmenté en fonction des conditions de marché. Aucune décision définitive, précise un communiqué, n’a été prise sur ce projet d’opération qui prendrait la forme d’un placement secondaire.



Dans ce cadre, le groupe Casino a mandaté un syndicat bancaire et sollicité les équipes d'Assaí afin de réaliser les travaux préparatoires à une éventuelle opération.



Cette nouvelle n'a pas eu la faveur des investisseurs en Bourse tandis que l'analyste JP Morgan a abaissé sa recommandation sur le titre Casino de "Neutre" à "Sous-Pondérer" et son objectif de cours de 20,50 euros à 6,50 euros. "Les obstacles se multiplient suite à la détérioration des fondamentaux dans le contexte des pressions cycliques actuelles et des prochaines échéances à court terme sur la dette", a indiqué le broker.



Sur la base de la précédente cession de titres réalisés en novembre dernier, les analystes estiment que cette nouvelle opération signifierait la vente d'environ la moitié de la participation restante de 30,5% dans Assaí.



A l'époque, Invest Securities soulignait que "Assai était la pépite du groupe Casino en Amérique Latine, et son actif ayant le plus fort potentiel de croissance, toutes zones géographiques confondus. Comme d'autres opérations réalisées par le groupe, ce désinvestissement représente une nouvelle perte de levier opérationnel très difficile à compenser".