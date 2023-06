Casino, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du jeudi 1er juin 2023

Casino (-7,36% à 5,16 euros)

Rien ne va plus pour le titre du distributeur qui dégringole de 18,18% sur les cinq derniers jours. Moody's a dégradé hier la note CFR de Casino de " Caa1 " à " Caa3 ", justifiant cette décision par la très forte probabilité de défaut à la suite de l'ouverture d'une procédure de conciliation entre l'entreprise et ses créanciers pour négocier une restructuration de la dette.

Aussi, Barclays a réduit son objectif de cours de 3 euros à 0,10 euro sur Rallye, maison-mère de Casino. " Nous abaissons notre objectif de prix et réitérons notre note de sous-pondération sur Rallye, compte tenu de la probabilité accrue d'un 'distressed exchange' ou d'un défaut de paiement ", a précisé le bureau d'études.