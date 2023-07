Casino replonge après l'annonce d'un accord de principe sur l'offre de Kretinsky

Suspendue hier à la demande de la société, la cotation de Casino a repris ce vendredi en fort repli. Le distributeur stéphanois (-18,22% à 2,54 euros) est lanterne rouge de l'indice SBF 120, après avoir annoncé un "accord de principe" avec "certains de ses principaux créanciers" sur l'offre de recapitalisation et de restructuration émanant des milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière adossés au fonds britannique Attestor.



Cet accord de principe prévoit la signature d'un accord contraignant courant septembre, "permettant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée au mois d'octobre", précise le groupe qui compte 200 000 salariés dans le monde dont un quart en France.



Le trio acquéreur apportera 1,2 milliard d'euros d'argent frais et la restructuration de la dette de Casino doit intervenir "au cours du premier trimestre 2024".



Le distributeur a rappelé dans le même communiqué que "en toute hypothèse, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino".



Jeudi, avant l'ouverture des marchés, le groupe avait annoncé une perte nette de 2,23 milliards d'euros au premier semestre 2023, contre 259 millions d'euros un an plus tôt.



Casino avait averti d'un risque pesant sur la pérennité du groupe. "Compte tenu des étapes juridiques restant à franchir pour mettre en œuvre la restructuration financière, la situation présente à date une incertitude quant à la capacité du groupe à poursuivre son exploitation".