Casino retrouve la confiance après un trimestre soutenu par l'Amérique Latine

Casino (+1,61% à 16,36 euros) a figuré un temps parmi les plus fortes hausses du SBF 120 après avoir publié ce matin une activité trimestrielle en amélioration, avant de réduire ses gains. Le distributeur a en effet réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros, en croissance de 4,7%, dont +3,2% en comparable. En France notamment, l'activité a reculé de 1,1% sur un an (-1,6% en comparable), ce qui constitue un certain redressement par rapport au quatrième trimestre 2021, lorsque le repli avait été de 2,4%, dont -3% en organique.



C'est également mieux que le consensus, qui attendait un repli de 2% en comparable.



Tous les formats se sont également redressés, bien que toujours en repli, aussi bien les hypermarchés (-1,2% vs -4,7% au T4 2021) que les supermarchés (-2,5% vs -3,3% au T4 2021) et les commerces de proximité (+3,7% vs -0,7% au T4 2021). Les enseignes Franprix et Monoprix ont en revanche perdu encore un peu de terrain, avec des baisses respectives de leur activité de -2,2% sur un an (-2% au T4 2021) et -3% (-2,8% au T4 2021).



Cependant, les enseignes ont retrouvé une dynamique de croissance sur les 4 dernières semaines du trimestre, précise Casino, avec une progression comparable de 2%.



Du côté des ventes alimentaires en ligne, l'Hexagone a connu une dynamique de croissance soutenue de 21% sur le trimestre.



Mais c'est surtout en Amérique latine, le second marché le plus important du distributeur français, que la croissance a été la plus importante, puisqu'elle a atteint 13,2% au total, dont +9,7% en comparable, grâce aux bonnes performances d'Assai (+6,7%) au Brésil et surtout de Grupo Exito (+20,8%) en Colombie.



Enfin, l'autre point crucial attendu des analystes concerne l'endettement du groupe. Alors que celui-ci est engagé dans un plan de cession de 4,5 milliards d'euros jusqu'en 2023, la variation de sa dette nette en France (hors GreenYellow) sur le premier trimestre 2022 est en amélioration de +569 millions d'euros par rapport à celle de l'an dernier.



Sur l'exercice 2022, Casino vise toujours un niveau de rentabilité élevé et une amélioration de la génération de cash-flow en France, affirmant "sa confiance à retrouver une dynamique de croissance en capitalisant sur ses actifs différenciants et ses services innovants", tels que l’ouverture de 800 magasins de proximité, principalement en franchise, et l'e-commerce grâce à la livraison à domicile.