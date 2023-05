Casino s'effondre en Bourse après des comptes trimestriels plus que mitigés

En hausse lors des quatre précédentes séances, Casino dévisse de 8,73% à 7,63 euros à la Bourse de Paris. Le distributeur a fait état d'un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros au titre du premier trimestre (contre un consensus de 8,29 milliards d'euros), en baisse de 1,8% et en croissance de seulement 1% en données comparables.



Les enseignes parisiennes et de proximité enregistrent une accélération séquentielle au premier trimestre, avec une croissance comparable des ventes de 4,6% (après +2,8% au quatrième trimestre 2022).



L'EBITDA des douze derniers mois avant loyers ressort à 1,215 milliards d'euros. Sur le premier trimestre, l'EBITDA des enseignes parisiennes et de proximité progresse.



Or, l'EBITDA des hypermarchés/supermarchés Casino s'inscrit en recul significatif, en lien avec leurs trajectoires respectives de chiffre d'affaires.



Au total, l'EBITDA hors GreenYellow et la promotion immobilière est en baisse de 54 millions d'euros sur le trimestre.



Le chiffre d'affaires du groupe en Amérique Latine progresse de 4,8% en données publiées sur le trimestre, de +11,4% en organique et +9,5% en comparable, principalement tiré par le dynamisme de Grupo Éxito.



Au 31 mars 2023, la liquidité du groupe en France s'élève à 2,3 milliards d'euros, dont 286 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie.