Casino : succès de l'offre de rachat obligataire sur Quatrim

Casino a annoncé vendredi le succès de son offre de rachat lancée la semaine passée sur une émission obligataire de sa filiale Quatrim, qui devait arriver à maturité janvier 2024.



Le distributeur, lourdement endetté, précise que l'opération a donné lieu au rachat anticipé et à l'annulation d'obligations pour un montant nominal total de 100 millions d'euros à un prix de 94% (plus intérêts courus et non échus).



Il souligne que la transaction a été financée au moyen de ses liquidités disponibles.



A la suite de l'annulation de ces obligations, le montant nominal total en circulation de l'émission sera ramenée à 553 millions d'euros.



Quatrim, filiale contrôlée indirectement à 100% par Casino, contrôle à son tour 100% d'Immobilière Groupe Casino, qui détient environ un milliard d'euros d'actifs immobiliers en France.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Casino cédait 0,6% vendredi dans les premiers échanges, dans un marché parisien en modeste hausse de 0,1%. Le titre a perdu plus de 33% depuis le début de l'année.



