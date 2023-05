Casino : une cotation et un avenir en suspens

Le titre Casino est suspendu depuis ce matin sur Euronext Paris. Une suspension " à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis ". Hier, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation à l'égard de Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris, pour poursuivre les discussions avec leurs créanciers, ont fait savoir les actionnaires du groupe de distribution stéphanois.



A fin 2022, la dette du groupe s'élève à 6,4 milliards d'euros dont 4,5 milliards d'euros uniquement pour son activité en France.



Rallye, sa maison-mère, est aussi empêtrée dans une situation financière difficile et croule sous 3 milliards d'euros de dettes.



Le tribunal de commerce de Paris a ouvert hier une procédure de conciliation pour permettre à la maison mère de Casino de négocier avec ses créanciers l'abandon d'une partie de sa dette. Rallye a " décidé de solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation afin de bénéficier d'un cadre juridique plus protecteur pour poursuivre les discussions " avec les créanciers, ce que le tribunal de commerce a accepté, selon un communiqué du groupe.



Les créanciers de Casino doivent en principe rendre ce mardi leur verdict sur l'offre de refinancement proposée le 24 avril par le milliardaire Daniel Kretinsky.





Actionnaire à hauteur de 10% de Casino, l'homme d'affaires tchèque avait proposé d'injecter 750 millions d'euros dans le groupe (via une augmentation de capital réservée de plus d'un milliard d'euros au total).



Il expliquait quelques jours plus tard que, selon lui, " la situation financière " de Casino n'était " plus tenable sans une intervention rapide ".



Par ailleurs, dans les colonnes du magazine Le Point, début mai, Kretinsky déclarait : " Notre offre n'est pas contradictoire avec le projet " de Teract mais la nôtre est celle qui traite le premier sujet de Casino: sa dette ".



Plus récemment, le directeur général de Teract (Gamm Vert, Jardiland, Boulangeries Louise) Moez-Alexandre Zouari a appelé Daniel Kretinsky à travailler de concert avec Teract.



" Le projet de Daniel Kretinsky est différent du nôtre mais pas incompatible, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à se parler puisqu'il croit dans cette entreprise ", a déclaré dans les médias Moez-Alexandre Zouari, qui négocie depuis plusieurs mois pour reprendre l'activité française du distributeur en difficulté.