Casino : une perte nette semestrielle de 2,2 milliards d'euros

Casino, qui devrait tomber dans le giron du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, affiche une perte nette part du groupe de 2,2 milliards d'euros au premier semestre, du fait notamment de dépréciations, contre 259 millions d'euros un an plus tôt. Son résultat opérationnel courant ressort à -233 millions d'euros, en dégradation de -399 millions d'euros sur un an, dont -299 millions d'euros sur la France. "La situation présente à date une incertitude" quant à sa capacité "à poursuivre son exploitation", a indiqué le distributeur.



La dette financière nette à fin juin atteint 6,1 milliards d'euros, dont 5,5 milliards d'euros en France.



Les ventes du groupe ont baissé sur le premier semestre 2023, de 11,45 milliards d'euros en 2022 (chiffre retraité après la cession de l'enseigne brésilienne Assai) à 10,96 milliards d'euros (-4,2%), dans un contexte de forte inflation alimentaire qui gonfle les chiffres d'affaires des supermarchés.



Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires s'établit à 5,5 milliards d'euros, en baisse de 1,2% en comparable. Ce recul reflète une croissance des enseignes parisiennes et de proximité (+2,6% en comparable) et une baisse des hyper et supermarchés Casino (-15,3% en comparable).



Casino avait donné le 18 juillet son feu vert à l'offre de recapitalisation et de restructuration de sa dette présentée par les milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière, adossés au fonds d'investissement britannique Attestor.



Cette offre prévoit notamment l'apport de 1,2 milliard d'euros d'argent frais ainsi qu'une forte restructuration de la dette - toutefois un peu moindre qu'attendu au départ. Les créanciers du groupe doivent donner leur aval à la proposition.