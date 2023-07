Casino : une reprise de cotation agitée

Aujourd'hui à 09:57 Partager

Plus forte baisse du SBF 120, Casino plonge de 31,80% à 3,12 euros et sa maison-mère Rallye de 18,89%. Hier, le distributeur stéphanois avait démarré la séance en fanfare avant que le titre ne soit suspendu de la cote à 10h41, à la demande de la société. Ce mercredi, en réponse aux rumeurs dont la presse se fait l'écho, Casino a décidé d'accélérer le calendrier de diffusion des propositions et de rendre public ce jour le contenu des propositions reçues de la part de EP Global Commerce a.s. et Fimalac ainsi que de 3F Holding.



" Quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino ", a précisé un communiqué de presse du groupe.

Hier, le distributeur stéphanois a confirmé avoir reçu deux offres en vue du renforcement de ses fonds propres.



La première offre concerne celle émanant d'un groupement constitué d'EP Gobal Commerce a.s., une société d'investissement du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, et de Fimalac, dirigée par Marc Ladreit de Lacharrière.



La seconde offre provient de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, via leur véhicule d'investissement 3F crée pour l'occasion.



" Ces deux propositions seront analysées et présentées au comité ad hoc du Conseil d'administration de Casino ce jour, puis aux créanciers dans le cadre d'une réunion organisée le 5 juillet sous l'égide des conciliateurs ", est-il précisé dans un communiqué de presse de Casino.



Les principaux termes de chacune de ces propositions seront rendus publics à l'issue de la réunion avec les créanciers, soit mercredi 5 juillet après clôture.



" Aucune décision relative à ces propositions ne sera prise par les organes de gouvernance du Groupe tant que ces propositions n'auront pas été présentées et discutées avec les créanciers sous l'égide des conciliateurs ", a complété le distributeur.



Dans un communiqué séparé, 3F, qui compte investir 900 millions d'euros dans le groupe à l'issue de l'opération, a indiqué vouloir " mettre en œuvre un projet industriel et commercial de long terme accompagné de moyens financiers renforcés et d'un ancrage français confirmé ".



Cette proposition de restructuration de la dette se traduira par une réduction significative de l'endettement du groupe (6,4 milliards de dettes totales à fin 2022 dont 4,5 milliards pour ses activités en France) ", a fait savoir le véhicule d'investissement du trio Niel-Pigasse-Zouari.



D'après une source proche du dossier, l'offre portée le duo Kretinsky-Fimalac se traduit par l'injection de 1,39 milliard d'euros dans Casino. 900 millions seront apportés par EP Global Commerce a.s. et Fimalac alors que les créanciers auront la possibilité de compléter le solde.



En début de semaine, Casino annonçait qu'il allait demander " dans les prochains jours " des " délais de grâce " pour geler le remboursement de certaines créances ou intérêts, afin de ne pas se retrouver en défaut sur sa dette avant la fin de la période de conciliation lors de laquelle il doit la renégocier.