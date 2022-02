Fallait pas l'inviter : Casino

Si vous n'êtes pas Stéphanois, vous ignorez probablement que le fameux chaudron des footballeurs de l'AS Saint-Etienne porte le nom du fondateur de Casino. Geoffroy Guichard crée Guichard-Perrachon à la fin du XIXe siècle. Le terme Casino provient du nom de la société d'origine, qui avait transformé le casino lyrique de Saint-Etienne en commerce. Après s'être développé par succursales et avoir démocratisé le libre-service en chipant l'idée aux américains, le groupe ouvre son premier supermarché Casino en 1960 puis son premier hypermarché Géant Casino en 1970.

Après des développements internationaux (Etats-Unis, Asie, Amérique Latine), Casino fusionne avec Rallye en 1992. Le nouveau groupe entre au capital de Monoprix puis rachète Franprix et Leader Price en 1997, année durant laquelle il repousse une offensive hostile de Promodès (qui se rapprochera de Carrefour deux années plus tard). Cet épisode permet au patron de Rallye, Jean-Charles Naouri, de prendre le contrôle de Casino. S'ensuivent de nouveaux développements internationaux et une consolidation des positions en France, notamment dans les magasins de proximité et le commerce en ligne (Cdiscount).

Enseignes Casino (Cliquer pour Agrandir / Source Site Web Casino)

Le poids de la dette

Les ennuis commencent en 2014. Le distributeur est lourdement endetté et sa structure de détention complexe complique la lecture de ses comptes. Il subit en 2015 une attaque en règle de Muddy Waters. Le fonds spéculatif baissier accuse peu ou prou Jean-Charles Naouri de gérer le navire-amiral Casino dans son propre intérêt, en versant des dividendes excessifs pour que ses holdings de contrôle puissent rembourser leur dette. Les passes d'armes ont été nombreuses entre Carson Block et Jean-Charles Naouri depuis ces années. Et les écueils aussi pour le distributeur. Malgré des cessions d'actifs massives, la situation ne s'arrange guère. Le marché français est compliqué, plus encore depuis que le format hypermarchés est en perte de vitesse et que les hard-discounters sont venus tailler dans les parts de marché des acteurs traditionnels. Les difficultés sont telles qu'une procédure de sauvegarde est ouverte au bénéfice du holding de contrôle, Rallye, en 2019.

Structure de détention du groupe Casino (Source Document de Référence 2020)

Au niveau financier, Casino réduit progressivement son périmètre en cédant des actifs, mais peine à alléger son passif. La dette nette atteignait 5,9 Mds€ fin 2021, contre 4,6 Mds€ en 2020 et 5,7 Mds€ en 2019. Le groupe explique que son plan de cession de 4,5 Mds€ a pris du retard et qu'il sera terminé d'ici fin 2023. Il n'y aura pas de dividende au titre de 2021, comme il n'y en avait pas eu sur les deux précédents exercices.

Des réussites et des échecs

Le paradoxe Casino, c'est d'avoir rencontré du succès sur ses opérations internationales et d'avoir eu le nez creux sur ses diversifications (commerce en ligne, centres de données, photovoltaïque, partenariat Ocado…), mais de souffrir dans la grande majorité de ses métiers plus traditionnels. Davantage que tous les autres acteurs européens, comme le démontrent encore les avertissements lancés ces derniers mois. Résultat, le cours de bourse déprime depuis longtemps déjà : -45% sur un an, -65% sur trois ans et -78% sur dix ans.

Casino à la traîne depuis 2015 (comparaison vs Carrefour et STOXX Europe 600)…

...et sur 10 ans

L'action chute à nouveau le jour où j'écris ces lignes : -15% en séance après des résultats annuels décevants et source de perplexité pour les analystes, dont plusieurs ne voient pas le bout du tunnel pour le groupe. Certains évoquent même la nécessité de ses séparer des actifs latino-américain pour créer un électrochoc. Pour l'heure, le dossier pèse moins de 2 Mds€ en bourse, alors que le groupe réalise plus de 30 Mds€ de chiffre d'affaires et emploie 200 000 personnes.

