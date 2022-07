Groupe Casino : Ardian et le groupe Casino signent un accord en vue de la cession de GreenYellow

Ardian et le groupe Casino signent

un accord en vue de la cession de GreenYellow

pour une valeur d’entreprise de 1,4 milliard d’euros

Paris, le 28 juillet 2022,

Le groupe Casino, Tikehau Capital et Bpifrance ont signé ce jour une promesse unilatérale d’achat avec Ardian, via son activité Infrastructure, en vue de la cession d’une participation majoritaire dans GreenYellow, filiale énergétique du groupe Casino, pour une valeur d’entreprise de 1,4 milliards d’euros et une valeur des capitaux propres de 1,1 milliard d’euros.

GreenYellow est un expert de la production solaire photovoltaïque décentralisée, des projets d’efficacité énergétique et des services à l’énergie. Depuis sa création en 2007, GreenYellow est devenu un acteur majeur de la transition énergétique en France et à l’international. Les actionnaires de GreenYellow resteraient parties prenantes à la création de valeur de la société, via un réinvestissement s’élevant à 165 millions d’euros pour le groupe Casino.

Le produit de cette cession pour le groupe Casino, déduction faite du montant réinvesti, s’élèverait ainsi à 600 millions d’euros1.

L’opération envisagée fait l’objet d’un processus de consultation des instances représentatives du personnel compétentes. Elle devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2022, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires requises au titre du contrôle des concentrations et des investissements étrangers.

Jean-Charles Naouri – Président Directeur Général du groupe Casino déclare :

« Cet accord témoigne de la réussite de GreenYellow qui, grâce à la capacité de ses dirigeants à imaginer, développer et faire prospérer un concept inédit, est devenu un acteur majeur dans la production photovoltaïque et de l’efficacité énergétique en France et à l’international. Parce que le secteur énergétique est au cœur de la stratégie économique des Etats et parce que le groupe Casino croit aux capacités de développements futurs de GreenYellow, nous avons décidé de rester associés durablement à la création de valeur de l’entreprise aux côtés d’Ardian, de Tikehau Capital et de Bpifrance ».

En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission Européenne du 29 juin 2016 relatif aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées, le présent communiqué de presse a été communiqué au diffuseur agréé de Casino le 28 juillet 2022 à 7h20, heure de Paris.

1 Dont 30 millions d’euros versés au closing dans un compte séquestre sous réserve du respect d’indicateurs opérationnels





