Cession du solde de la participation de Casino dans Assaí

Paris, le 22 juin 2023

Afin de renforcer sa liquidité, le groupe Casino annonce aujourd’hui le lancement de la cession de sa participation résiduelle dans Assaí, soit 57 582 850 actions représentant 11,7% du capital d’Assaí.

Cette cession sera réalisée par la constitution d’un livre d’ordres accéléré executé par la bourse de São Paulo (B3), conformément aux règles en vigueur sur cette place de marché. Casino communiquera sur le résultat de ce placement.

Ce communiqué est diffusé à des fins informatives exclusivement conformément aux lois et réglements applicables, et ne constitue ni une offre de vente in la sollicitation d’une offre d’achat relativement auxvaleurs mobilières ou instruments financiers connexes qui y sont décrits, et il n’y aura aucune vente desdites valeurs mobilières ou instruments financiers connexes dans une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, solicitation, ou vente serait illégale préalablement à tout enregistrement ou qualification au titre des lois et règlements applicables dans cette juridiction.

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Christopher WELTON – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17

cwelton.exterieur@groupe-casino.fr

ou

+33 (0)1 53 65 24 17

IR_Casino@groupe-casino.fr



CONTACTS PRESSE

Groupe Casino – Direction de la Communication

Stéphanie Abadie - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05

ou

+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr

Agence IMAGE 7

Karine Allouis – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr



Laurent Poinsot – Tel : + 33(0)6 80 11 73 52 - lpoinsot@image7.fr





Pièce jointe