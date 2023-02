Groupe Casino : Chiffre d'affaires du quatrième trimestre et de l'année 2022

CHIFFRE D’AFFAIRES DU QUATRIEME TRIMESTRE ET DE L’ANNEE 2022

Forte croissance au Latam, accélération de l’expansion en France

Sur l’année 2022, croissance du chiffre d’affaires Groupe tirée par le Latam et les formats porteurs en France, dans un environnement marqué par l’inflation

Chiffre d’affaires Groupe : 33,6 Mds€ (+5,2% en comparable, +10% en données publiées)

France Retail : + 1, 5 % en comparable avec de solides performances pour la proximité (+6,6%) et

Franprix (+3,4%)

avec de solides performances pour la proximité (+6,6%) et Franprix (+3,4%) Cdiscount : amélioration du mix avec une quote-part de la marketplace à 52% d u GMV total (+ 6 pts ) dans un marché du e-commerce en contraction

dans un marché du e-commerce en contraction Amérique latine : +12% en comparable (+23% en données publiées) avec d’excellentes performances d’Assaí (+31% en publié1, +10% en comparable1) et Grupo Éxito (+21% en publié1, +21% en comparable1)

4ème trimestre 2022 : forte croissance au Latam, stabilité en France

Chiffre d’affaires Groupe : 9,2 Mds€ ( + 4 , 4 % en données comparables , +10% en données publiées)

( +10% en données publiées) France Retail : ventes stable s en comparable (+ 0,1%) , en croissance dans les enseignes parisiennes (Franprix +5,5%, Monoprix +1,8%) et la proximité (+4,4%)

, en croissance dans les enseignes parisiennes (Franprix +5,5%, Monoprix +1,8%) et la proximité (+4,4%) Cdiscount : accélération de la marketplace qui représente 54% d u GMV total ( +9 pts )

Amérique latine : +12% en comparable (+24% en données publiées) avec d’excellentes performances d’Assaí (+38% en publié1, +11% en comparable1) et Grupo Éxito (+18% en publié1, +16% en comparable1)

Succès du plan d’expansion en France

879 magasins ont été ouverts dans des formats de proximité en 2022 , au-delà de la cible de 800, dont 352 au 4 ème trimestre, principalement en franchise

, au-delà de la cible de 800, dont 352 au 4 trimestre, principalement en franchise Au total, les ouvertures et nouveaux adhérents en proximité ou supermarchés en 2022 représentent un volume d’affaires année pleine de plus de 500 M€

Chiffre d’affaires consolidé par segment

T4 2022 / T4 2021 2022 / 2021 CA HT (en M€)



Variation Variation T4 2022 totale organique2 comparable2 2022 totale organique2 comparable2 France Retail 3 636 -0,3% -0,9% +0,1% 14 205 +1,0% +0,4% +1,5% Cdiscount 451 -23,8% -23,8% -23,8% 1 620 -20,2% -20,5% -20,5% Total France 4 087 -3,6% -4,4% -5,1% 15 825 -1,7% -2,4% -2,6% Latam Retail 5 068 +23,7% +13,4% +12,0% 17 785 +23,1% +10,5% +12,3% TOTAL GROUPE 9 155 +9,8% +4,6% +4,4% 33 610 +10,0% +3,8% +5,2% GMV Cdiscount3 940 -22,2% n.a. n.a. 3 497 -16,8% n.a. n.a.

Au 4ème trimestre 2022, l’impact du change est de +5,7%, l’effet essence de +0,4%, l’effet calendaire de -0,2% et l’effet périmètre de -0,7%.

En 2022, l’impact du change est de +6,4%, l’effet essence de +0,3%, l’effet calendaire de -0,2% et l’effet périmètre de -0,3%.

Chiffre d’affaires consolidé France par enseigne

T4 2022 / T4 2021 2022 / 2021 CA HT par enseigne

(en M€)



T4

2022



Variation 2022



Variation totale organique4 comparable4 totale organique4 comparable4 Hypermarchés 756 -15,9%5 -6,1% -6,2% 3 091 -10,2%2 -1,0% -0,1% Supermarchés 886 +15,5%2 -6,7% -4,0% 3 402 +13,5%2 -2,2% -0,4% Proximité & Divers6 434 +2,1% -0,9% +4,5% 1 842 +3,1% +1,4% +6,6% dont Proximité7 342 +4,7% +5,6% +4,4% 1 507 +8,0% +8,8% +6,6% Monoprix 1 179 -1,0% +4,2% +1,8% 4 393 -0,3% +1,8% +1,2% Franprix 381 +4,3% +4,6% +5,5% 1 477 +2,7% +3,5% +3,4% FRANCE RETAIL 3 636 -0,3% -0,9% +0,1% 14 205 +1,0% +0,4% +1,5%

Volume d’affaires France par enseigne

VOLUME D’AFFAIRES TOTAL HT

PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, y compris essence) Variation

(y compris calendaire) T4 2022 T4 2022 FY 2022 Hypermarchés 840 -11,4% -6,9% Supermarchés 925 +12,6% +10,7% Proximité & Divers 629 +4,6% +2,4% dont Proximité 537 +9,8% +7,8% Monoprix 1 251 +0,6% +0,9% Franprix 454 +7,9% +4,1% TOTAL FRANCE 4 098 +1,6% +1,7%

Sur le segment France Retail, les ventes 2022 s’élèvent à 14 205 M€, en croissance de +1,5% en comparable. Sur le 4ème trimestre, les ventes s’établissent à 3 636 M€, stables en comparable (+0,1%).

Le trimestre a été marqué par une nette accélération de la stratégie d’expansion sur les formats de proximité, liée notamment à l’arrivée de masterfranchisés en octobre dernier (Magne, Bérard…). Le Groupe a ainsi ouvert 352 nouveaux magasins au cours du trimestre sur les formats de proximité (Franprix, Spar, Vival…), soit 879 nouveaux magasins sur l’année, surpassant l’objectif initial de 800 ouvertures en 2022.

Le Groupe a également accéléré le rythme de conversion de ses hypermarchés traditionnels Géant en Casino Hyper Frais avec 32 nouvelles conversions réalisées au 4ème trimestre (après 15 conversions au T3 et 4 au T2), portant le nombre de conversions totales à 51 à fin 2022. Les 10 hypermarchés restants seront convertis au format Casino Hyper Frais au cours du premier semestre 2023.

Cette stratégie s’est traduite par le renforcement de la fidélisation des clients à travers le succès des abonnements dans les enseignes Casino, Monoprix et Naturalia. Le Groupe compte plus de 370 000 abonnements payants à fin 2022 (vs 300 000 fin juin 2022).

L’e-commerce alimentaire enregistre une croissance de son chiffre d’affaires de +8% sur le trimestre.

Au sein des enseignes :

Le chiffre d’affaires de Monoprix 8 progresse de +1,2% en comparable sur l’année et de +1 , 8 % sur le trimestre . Les magasins Monoprix City et Monop’ enregistrent une croissance comparable des ventes de +2,8% et une hausse de +4% du trafic client sur le trimestre, soutenus par le dynamisme de Monop’ (+9% en comparable, trafic clients +10%). Sur le trimestre, l’enseigne a poursuivi l’expansion de son parc de magasins avec 1 6 ouvertures de magasins , portant à 54 le nombre d’ouvertures sur l’ensemble de l’année , principalement en franchise. Monoprix prévoit une accélération de l’expansion , avec près de 100 nouvelles ouvertures prévues en 2023, principalement sous l’enseigne Monop’.

progresse de . Les magasins Monoprix City et Monop’ enregistrent une croissance comparable des ventes de +2,8% et une hausse de +4% du trafic client sur le trimestre, soutenus par le dynamisme de Monop’ (+9% en comparable, trafic clients +10%). Sur le trimestre, l’enseigne a poursuivi l’expansion de son parc de magasins avec , principalement en franchise. Monoprix prévoit une , avec près de 100 nouvelles ouvertures prévues en 2023, principalement sous l’enseigne Monop’. Les ventes de Franprix s’inscrivent en hausse de +3,4% en comparable sur l’année et de +5,5% sur le trimestre , soutenues par une bonne dynamique du trafic clients (+5,4%), la vente des produits Leader Price (représentant 8,5% des ventes au 4 ème trimestre avec une quote part cible de 10% en 2023) et l’accélération du e-commerce. Le volume d’affaires progresse de +7,9% sur le trimestre (+4,1% sur l’année). La stratégie d’expansion dans les zones cibles (Paris et région Ile de France, région Rhône-Alpes et arc méditerranéen) s’est poursuivie avec l’ ouverture de 33 magasins sur le trimestre et la signature de 3 nouveaux masterfranchisés en décembre . Sur l’ensemble de l’année, l’enseigne a ainsi ouvert 181 magasins , dont 136 en Ile de France (parc de 960 magasins en Ile de France à fin 2022). Pour 2023, l’enseigne prévoit de maintenir ce rythme d’ouverture et d’intensifier sa stratégie de ralliement au premier semestre.

s’inscrivent en , soutenues par une bonne dynamique du trafic clients (+5,4%), la vente des produits Leader Price (représentant 8,5% des ventes au 4 trimestre avec une quote part cible de 10% en 2023) et l’accélération du e-commerce. Le volume d’affaires progresse de +7,9% sur le trimestre (+4,1% sur l’année). La stratégie d’expansion dans les zones cibles (Paris et région Ile de France, région Rhône-Alpes et arc méditerranéen) s’est poursuivie avec l’ et la signature de . Sur l’ensemble de l’année, l’enseigne a ainsi ouvert , dont 136 en Ile de France (parc de 960 magasins en Ile de France à fin 2022). Pour 2023, l’enseigne prévoit de maintenir ce rythme d’ouverture et d’intensifier sa stratégie de ralliement au premier semestre. Le chiffre d’affaires de la Proximité affiche une croissance de +6,6 % en comparable sur l’année et de +4 , 4 % sur le trimestre , tiré par l’attractivité d’un format adapté aux besoins des clients dans les zones porteuses. Le volume d’affaires progresse de +9,8% sur le trimestre (+7,8% sur l’année). L’expansion du parc de magasins s’est accélérée ce trimestre avec 306 ouvertures , dont 161 points de vente en régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d’Azur correspondant à l’arrivée de masterfranchisés en octobre dernier (Magne, Bérard…). Le nombre total d’ouvertures s’élève à 652 en 2022 , soit près de 2 magasins par jour.

affiche une , tiré par l’attractivité d’un format adapté aux besoins des clients dans les zones porteuses. Le volume d’affaires progresse de +9,8% sur le trimestre (+7,8% sur l’année). , dont 161 points de vente en régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d’Azur correspondant à l’arrivée de en octobre dernier (Magne, Bérard…). Le , soit près de 2 magasins par jour. En croissance sur les 9 premiers mois de l’année, les Supermarchés Casino et Hypermarchés montrent une inflexion de tendance au 4 ème trimestre dans un environnement concurrentiel plus difficile en fin d’année, dans lequel le Groupe a maîtrisé ses dépenses de promotions et de communication. Les supermarchés bénéficient néanmoins d’une croissance solide de +7,3% du volume d’affaires sur les formats franchisés sur le trimestre (dont +2% en croissance comparable). Dans ce contexte, la priorité au 1 er trimestre 2023 est donnée à : La mise en place de mesures de réajustement tarifaire et d’ajustement des politiques promotionnelles dans les deux enseignes (lancées en décembre) ; L’accélération des politiques commerciales ciblées sur les produits Leader Price, dont les ventes enregistrent une croissance de +95% au 4 ème trimestre en Supermarchés/Hypermarchés : (i) mise à disposition d’un socle de 2 000 produits Leader Price (85% de l’assortiment sécurisé à date),

(ii) déploiement de shops in shops (300 à 1 200 références) et corners (50 à 300 références) en magasin, avec l’objectif d’ouverture de respectivement 23 et 200 shops in shops en hypermarchés et supermarchés et l’agrandissement des 150 corners en supermarchés d’ici la fin du 1 er trimestre, et (iii) objectif de 18 ouvertures de magasins Leader Price au 1 er trimestre 2023 ; Un plan d’expansion déployé sur 2023, incluant l’arrivée au premier semestre de nouveaux partenaires franchisés précédemment affiliés à d’autres réseaux et un plan de passage en franchise d’une partie du parc.





dans un environnement concurrentiel plus difficile en fin d’année, dans lequel le Groupe a maîtrisé ses dépenses de promotions et de communication. Les supermarchés bénéficient néanmoins d’une croissance solide de +7,3% du volume d’affaires sur les formats franchisés sur le trimestre (dont +2% en croissance comparable). Dans ce contexte, la priorité au 1 trimestre 2023 est donnée à :

Cdiscount9

Cdiscount accélère sa transformation vers un modèle économique rentable :

Cdiscount enregistre une forte augmentation de s a marge brute à 23,2% des ventes nettes en 2022 (+1,3pt sur un an, +5,4pts par rapport à 2019), tirée par l'amélioration du mix en faveur du GMV marketplace, qui représente 54% du GMV total au 4 ème trimestre (+9pts) et 52% sur l'exercice (+6pts sur un an, +13pts par rapport à 2019) ;

(+1,3pt sur un an, +5,4pts par rapport à 2019), tirée par l'amélioration du mix en faveur du GMV marketplace, qui représente 54% du GMV total au 4 trimestre (+9pts) et 52% sur l'exercice (+6pts sur un an, +13pts par rapport à 2019) ; Les revenus de la marketplace atteignent 191 M€ en 2022 (-2% sur un an), en croissance de +28% par rapport à 2019, avec une augmentation solide et régulière du taux de prise du GMV10 à 16,2% (+0,7pt sur un an, +1,7pt par rapport à 2019) ;

Cdiscount poursuit le d éveloppement du marketing digital , dont les revenus ont progressé de +5% sur l’année (x1 ,8 par rapport à 2019 ) , avec une augmentation régulière du taux de prise du GMV 10 sur les dernières années, atteignant 3,1% en 2022 (+0,7pt par rapport à 2021, +1,6pt par rapport à 2019) ;

, avec une augmentation régulière du taux de prise du GMV sur les dernières années, atteignant 3,1% en 2022 (+0,7pt par rapport à 2021, +1,6pt par rapport à 2019) ; L’e xpansion des activités B2B reste un axe majeur de la création de valeur à long terme. Octopia enregistre une croissance de +66% de ses revenus B2B en 2022, avec 14 nouveaux clients sur l’année pour sa solution de marketplace clé en main, permettant d’atteindre un total de 26 clients à fin 2022, dont 17 sont déjà sur la plateforme ;

reste un axe majeur de la création de valeur à long terme. pour sa solution de marketplace clé en main, permettant d’atteindre un total de 26 clients à fin 2022, dont 17 sont déjà sur la plateforme ; L’exécution du plan d’économie de 75 M€ en année pleine à fin 2023 se poursuit, surperformant les objectifs initialement fixés. Il a permis de générer 47 M€ d’économies en 2022 (29 M€ de baisse des frais généraux et 18 M€ de baisse des investissements), soit 17 M€ de plus que les économies attendues.





Chiffres clés (en M€) 2022 2021 Croissance publiée Croissance organique GMV (volume d’affaires) total TTC11 3 497 4 206 -16,8% -14,5% dont ventes en propre 1 340 1 840 -27,2% dont marketplace 1 421 1 518 -6,4% Quote-part marketplace (%) 51,5% 45,2% +6,3 pts Revenus marketplace12 191 196 -2,2% Revenus marketing digital12 71 68 +5,4% Revenus B2B Octopia12 19 11 +66,4% Chiffre d’affaires12 1 700 2 163 -21,4% -20,7%

Cnova a publié ses résultats annuels 2022 le 22 février 2023 avant Bourse.

Latam Retail

Le chiffre d’affaires du Groupe en Amérique Latine (Assaí, GPA Brazil et Grupo Éxito) est en croissance totale de +23,7% sur le trimestre, de +12,0% en comparable et de +13,4% en organique. Le trimestre a de nouveau été marqué par l’excellente performance d’Assaí et de Grupo Éxito.

Conversion des hypermarchés Extra : le processus de conversion des hypermarchés Extra au format cash & carry d’Assaí s’est accéléré au 4ème trimestre, totalisant 47 conversions à fin 2022 (dont 33 au cours du trimestre), en avance sur l’objectif de 45 conversions au second semestre 2022. Par ailleurs, GPA a achevé la transformation des hypermarchés Extra non cédés à Assaí en 2022, avec 23 magasins convertis en supermarchés Mercado Extra, Compre Bem et Pão de Açúcar.

Le chiffre d’affaires du Brésil progresse de + 9 , 7 % en comparable et de + 12 , 2 % en organique : Assaí 13 enregistre une croissance organique de +38 % sur le trimestre , tirée par une solide performance des magasins comparables ( +10,5 % ) et l'excellente performance des 60 magasins inaugurés au cours de l’année . Dans un contexte macroéconomique perturbé au Brésil, Assaí est parvenu à enregistrer des gains de parts de marché significatifs tout en surpassant les attentes en matière d'expansion avec (i) un nouveau record de 60 ouvertures en 2022, en avance sur l’objectif initial de 52 ouvertures et (ii) une surperformance des 47 magasins convertis, qui figurent déjà parmi les plus performants en termes de trafic client, renforçant ainsi les attentes du projet de conversion ; Les ventes de GPA Brazil 13 progressent de +7 ,3 % en comparable , en amélioration séquentielle par rapport au T3 (+6,6%). Hors effet de la fermeture des hypermarchés, les ventes en ligne du trimestre progressent de +7 % sur un an. La Proximité enregistre une croissance comparable à deux chiffres de +17 , 3 %, tirée par une hausse de trafic dans les zones à forte densité ; Les enseignes Compre Bem et Mercado Extra affichent une croissance comparable de +4 , 1 % ; Les ventes de Pão de Açúcar progressent de +6 , 7 % en comparable , principalement grâce aux progrès réalisés dans la stratégie visant à accroître la pénétration des produits frais, ainsi qu'à la forte croissance des articles de première nécessité.

progresse de et de :

Pour le sixième trimestre consécutif, Grupo Éxito 13 enregistre une croissance comparable à deux chiffres ( +16,3% ), avec de solides performances dans ses 3 pays d’activité. La croissance a de nouveau été tirée par l'augmentation du trafic en magasin et la bonne performance des formats innovants. Les ventes omnicanales ont représenté 9,5% des ventes totales sur le trimestre. Colombie : croissance comparable de +12,1 % , tirée par la solide performance de l’activité cash & carry. La part des ventes omnicanales dans le pays a augmenté de +0,5pt sur un an et représente 11,9% des ventes totales ce trimestre ; Uruguay : progression des ventes de +13,7 % en comparable ; Argentine : croissance comparable des ventes de +95 % , supérieure à l’inflation (environ +76% au cours du trimestre).

enregistre une croissance comparable à deux chiffres ( ), avec de solides performances dans ses 3 pays d’activité. La croissance a de nouveau été tirée par l'augmentation du trafic en magasin et la bonne performance des formats innovants. Les ventes omnicanales ont représenté 9,5% des ventes totales sur le trimestre.

Assaí a publié ses résultats annuels 2022 le 15 février 2023 après Bourse,

GPA et Grupo Éxito ont publié leurs résultats annuels 2022 le 27 février 2023 après Bourse.

Parc de magasins

FRANCE 31 déc. 2021 31 mars 2022 30 juin 2022 30 sept. 2022 31 déc. 2022 HM Géant Casino / Hyper frais 95 97 77 77 77 dont Affiliés Franchisés France 3 3 3 3 3 Affiliés International 7 9 9 9 9 SM Casino 429 437 464 461 474 dont Affiliés Franchisés France 61 60 62 63 63 Affiliés International 26 27 27 23 24 Monoprix (Monop’, Naturalia…) 838 842 853 849 858 dont Affiliés Franchisés 206 215 226 235 255 Naturalia Intégrés 198 198 194 183 181 Naturalia Franchisés 51 51 55 63 65 Franprix 942 978 1 035 1 069 1 098 dont Franchisés 614 649 711 747 775 Enseigne Franprix 782 799 822 836 864 Enseigne autres (Marché d’à côté…) 160 179 213 233 234 Proximité

dont Vival

dont Spar

dont Petit Casino et assimilés

dont pétroliers

dont affiliés

dont autres points de vente de proximité14 5 728

1 724

898

946

1 370

90

700 5 859

1 762

903

985

1 393

92

724 5 960

1 779

908

1 019

1 400

92

762 6 060

1 786

913

1 043

1 414

94

810 6 313

1 978

951

1 048

1 422

100

814 Leader Price15 68 68 65 63 66 Autres activités16 222 223 216 218 221 Total France 8 322 8 504 8 670 8 797 9 107





INTERNATIONAL 31 déc. 2021 31 mars 2022 30 juin 2022 30 sept. 2022 31 déc. 2022 ARGENTINE 25 25 26 29 33 HM Libertad 15 15 16 14 14 DI Libertad 0 0 0 5 9 SUP Mini Libertad et Petit Libertad 10 10 10 10 10 URUGUAY 94 93 93 92 96 HM Géant 2 2 2 2 2 SM Disco 30 30 30 30 30 SM Devoto 24 24 24 24 26 SUP Devoto Express 36 35 35 34 36 Möte 2 2 2 2 2 BRÉSIL 1 021 917 914 932 998 Assaí (Cash & Carry) 212 216 220 233 263 HM Extra 72 31 21 5 3 SM Pão de Açúcar 181 181 179 190 194 SM Extra 146 146 149 153 154 Compre Bem 28 28 30 30 29 SUP Mini Mercado Extra & Minuto Pão de Açúcar 240 241 241 247 281 Drugstores 68 0 0 0 0 + Stations-service 74 74 74 74 74 COLOMBIE 2 063 2 036 2 049 2 068 2 155 HM Éxito 91 91 91 91 94 SM Éxito et Carulla 158 153 153 153 154 SM Super Inter 61 60 60 60 60 Surtimax (discount) 1 632 1 619 1 634 1 652 1 733 dont « Aliados » 1 560 1 549 1 564 1 585 1 663 B2B 36 37 41 42 46 SUP Éxito Express et Carulla Express 85 76 70 70 68 Total Amérique latine 3 203 3 071 3 082 3 121 3 282

ANNEXES – AUTRES INFORMATIONS

Principales variations de périmètre

Conversion de 20 hypermarchés Géant Casino en supermarchés Casino au 1 er mai 2022

mai 2022 Cession de Sarenza au 1er octobre 2022 (Monoprix)

Taux de change

TAUX DE CHANGE MOYENS 2021 2022 Effet de change Brésil (EUR/BRL) 6,3797 5,4376 +17,3% Colombie (EUR/COP) (x 1000) 4,4265 4,4718 -1,0% Uruguay (EUR/UYP) 51,5217 43,3788 +18,8% Argentine17 (EUR/ARS) 116,7629 190,4643 -38,7%

Contacts analystes et investisseurs

-

Christopher WELTON + 33 (0)1 53 65 64 17 - cwelton.exterieur@groupe-casino.fr



ou

+ 33 (0)1 53 65 24 17 - IR_Casino@groupe-casino.fr



Contacts presse

-

Groupe Casino / Direction de la Communication

Stéphanie ABADIE + 33 (0)6 26 27 37 05 - sabadie@groupe-casino.fr



ou

+ 33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr



-

Agence IMAGE 7

Karine ALLOUIS +33 (0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr



Laurent POINSOT + 33(0)6 80 11 73 52 - lpoinsot@image7.fr

Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

1 Données publiées par la filiale

2 Hors essence et calendaire

3 Données publiées par la filiale, GMV TTC

4 Hors essence et calendaire

5 Croissance totale incluant la conversion de 20 hypermarchés en supermarchés

6 Divers : essentiellement Geimex

7 Le chiffre d’affaires comparable de la Proximité inclut la performance comparable des magasins franchisés

8 Monoprix City y compris e-commerce, Monop’ et Naturalia

9 Données publiées par Cnova NV. Les données publiées incluent l’ensemble des ventes de Cdiscount, y compris les ventes de produits techniques réalisées dans les hypermarchés et supermarchés du Groupe Casino

10 Ratio de revenu sur volume d’affaires hors taxes

11 Le GMV (gross merchandise volume) comprend, toutes taxes comprises, les ventes de marchandises, les autres revenus et le volume d’affaires de la marketplace (sur la base des commandes validées et expédiées) et inclut le volume d’affaires des services et d’Octopia

12 Hors taxes

13 Données publiées par les filiales – Variations comparables de GPA hors stations-service

14 Points de ventes sous enseignes spécifiques bénéficiant d’un contrat d’approvisionnement Casino

15 Magasins Leader Price en France. Les magasins Leader Price franchisés à l’international (Geimex) sont comptabilisés dans « Autres activités »

16 Les autres activités comprennent notamment les magasins Geimex et 3C Cameroun

17 En raison de l’application de la norme IAS29, le taux de change utilisé pour la conversion des comptes de l’Argentine correspond au taux de clôture

Pièce jointe