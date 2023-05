Groupe Casino : Le Groupement Les Mousquetaires et le groupe Casino signent un protocole pour étendre le champ de leurs partenariats et optimiser leurs réseaux respectifs

Le Groupement Les Mousquetaires et le groupe Casino signent un protocole pour étendre le champ de leurs partenariats et optimiser leurs réseaux respectifs

Paris, le 26 mai 2023

À l'issue des discussions exclusives engagées le 24 avril dernier, le Groupement Les Mousquetaires et le groupe Casino ont signé, ce jour, un protocole d’intentions qui prolonge et étend significativement leurs partenariats industriels et d'achat, et qui optimise leurs réseaux respectifs.

Ce protocole prévoit que le Groupement Les Mousquetaires et le groupe Casino prolongent de deux années la durée de leurs alliances actuelles (Auxo Achats Alimentaires, Auxo Achats Non-Alimentaires, Auxo Achats Non-Marchands) jusqu’en 2028 et bâtissent deux nouveaux partenariats :

une alliance aux achats dans les produits alimentaires de Marque Distributeur ;

un accord d’approvisionnement auprès des filières Marée et Boucherie du Groupement Les Mousquetaires, s’appuyant sur le savoir-faire d’Agromousquetaires.

En outre, ce protocole prévoit la cession par le groupe Casino au Groupement Les Mousquetaires d’un ensemble de points de vente issus du périmètre Casino France (Hypermarchés, Supermarchés, Enseignes de proximité) représentant environ 1,05 milliard d’euros de chiffre d'affaires HT (1,15 milliard d’euros de chiffre d'affaires TTC), décomposé en deux périmètres de respectivement 549 millions d’euros et 502 millions d’euros de chiffre d’affaires HT (600 millions d’euros et 550 millions d’euros de chiffre d’affaires TTC).

S’agissant du premier périmètre de magasins représentant 549 millions d’euros de chiffre d'affaires HT, les premières cessions auront lieu d’ici la fin de cette année.

S’agissant du second périmètre de magasins représentant 502 millions d’euros de chiffre d'affaires HT, le groupe Casino s'engage à les céder (promesse de vente), à la demande du Groupement Les Mousquetaires, au plus tard dans un délai de trois ans, ce délai pouvant être accéléré par Casino. A la signature des accords engageants, le Groupement Les Mousquetaires verserait à Casino un premier paiement forfaitaire de 100 millions d’euros, qui serait déduit du prix définitif calculé sur la valeur de marché des actifs.

Le Groupement Les Mousquetaires s’est engagé (promesse d’achat) à acquérir auprès du groupe Casino, si celui-ci en fait la demande, un volume complémentaire de magasins représentant 461 millions d’euros de chiffre d’affaires HT (500 millions d’euros de chiffre d’affaires TTC). Cette promesse peut être exercée par le groupe Casino pendant une période de trois ans, étant précisé que le Groupement Les Mousquetaires verserait à Casino un premier paiement forfaitaire de 90 millions d’euros à l’exercice de cette promesse, qui serait déduit du prix définitif calculé sur la valeur de marché des actifs.

L’ensemble de ces opérations de cession se feront à valeur de marché, sur la base d’expertises conformément aux pratiques du secteur de la distribution alimentaire, et seront payées en totalité en numéraire.

Tout en maintenant le volume global négocié par les alliances aux Achats et en préservant les emplois, ces mouvements vont permettre aux enseignes Casino d’accélérer leur recentrage géographique sur leurs régions prioritaires, et Groupement Les Mousquetaires de compléter son maillage national.

Le Groupement Les Mousquetaires participera également, dans des conditions de participation minoritaire, au futur tour de table du groupe Casino, avec un investissement en fonds propres à hauteur de 100 M€.

Ce protocole est compatible avec les discussions actuellement en cours avec TERACT sur le projet industriel initié il y a quelques mois, ainsi qu’avec toutes opérations capitalistiques complémentaires de nature à renforcer les fonds propres du Groupe Casino. De la même façon, cet accord n’aura pas d’impact majeur et aucune conséquence sociale sur les sièges des enseignes du groupe Casino situés à Saint-Etienne ou en région parisienne.

Il nécessite par ailleurs, avant toute mise en œuvre effective, d’être soumis la consultation des instances représentatives du personnel du groupe Casino et du Groupement les Mousquetaires et, le cas échéant, à l’obtention des autorisations réglementaires compétentes.

Les parties informeront le marché de la réalisation de ces obligations réglementaires et consultatives.

***

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

***

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Christopher WELTON – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17

cwelton.exterieur@groupe-casino.fr

ou

+33 (0)1 53 65 24 17

IR_Casino@groupe-casino.fr

CONTACTS PRESSE

Groupe Casino – Direction de la Communication

Stéphanie Abadie - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05

ou

+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr

Agence IMAGE 7

Karine Allouis – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr

Laurent Poinsot – Tel : + 33(0)6 80 11 73 52 - lpoinsot@image7.fr

Groupement Les Mousquetaires

Source RP

Michelle Kamar - 06 09 24 42 42 - michelle@source-rp.com

Charlotte Rabilloud - 06 62 03 28 34 - charlotte@source-rp.com

Pièce jointe