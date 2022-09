Groupe Casino : Nouveau partenariat Sirius Achats

Communiqué de presse

Paris, le 29 septembre 2022

BUT, Conforama, MDA Company, le groupe Casino et Intermarché annoncent un nouveau partenariat à l’achat sur les biens techniques*

avec la création de Sirius Achats

BUT, Conforama, MDA Company, le groupe Casino et Intermarché annoncent un nouveau partenariat à l’achat sur les biens techniques* avec la création de la centrale d’achats baptisée Sirius Achats. Ce partenariat sera opérationnel pour les prochaines négociations commerciales annuelles 2023.

Cette centrale d’achats sera chargée de négocier les conditions d’achats des différentes enseignes en France auprès des plus gros fournisseurs internationaux de produits électrodomestiques*.

En associant les volumes des leaders français de l’équipement de la maison (BUT et Conforama), de l’e-commerce (Cdiscount), de la distribution alimentaire (Groupe Casino et Intermarché) et de la distribution de proximité de produits techniques (MDA-GPDIS-Pulsat), Sirius Achats se positionne comme un acteur majeur des biens techniques et a l’ambition d’accompagner ses partenaires industriels dans les prochains défis commerciaux et environnementaux à venir.

Ce nouveau partenariat a pour objectif d’optimiser les achats de l’ensemble de ces enseignes en favorisant notamment le développement des produits responsables, par exemple faiblement consommateurs d’énergie, éco-conçus, réparables...

Chaque enseigne continuera à animer indépendamment ses points de vente et ses sites e-commerce, en respectant la singularité de chacune et leur politique commerciale propre.

Cette centrale d’achat vient se substituer à Mano, la centrale d’achat non-alimentaire commune à Conforama et au groupe Casino.

* gros électroménager, petit électroménager, image & son

A propos de But

BUT, une enseigne experte et innovante Depuis 50 ans, BUT poursuit son développement et ne cesse de conforter sa position de 1er réseau d’équipement de la maison avec plus de 320 magasins. Acteur omnicanal de référence et de proximité́ de la distribution des biens d’équipement de la maison avec plus de 155 millions de visites par an dont 120 millions online, BUT continue de développer ses différents canaux de distribution physique et digitaux. De la cuisine au salon ou à la chambre, de la décoration à l’électroménager, BUT s’attache, avec ses fournisseurs et son studio de design et style à renouveler l’offre produits pour répondre aux envies, aux besoins et aux budgets de chacun. BUT, qui compte plus de 9 000 collaborateurs fortement engagés, tisse depuis toujours des liens particuliers avec ses clients. L’enseigne a su combiner le meilleur de la vente au détail physique et en ligne pour enrichir son expérience client. Ses récompenses « N°1 du conseil en literie en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 », « Meilleur cuisiniste 2022 » pour la 5ème année consécutive » et pour la 3ème fois « Meilleure enseigne d’ameublement 2022 » en sont l’illustration. Site Internet : but.fr

A propos de Conforama

Acteur majeur dans son secteur, Conforama est le multi spécialiste de l’équipement, de l’aménagement et de la décoration de la maison. Démocratiseur de tendances, Conforama propose, à travers son réseau de 176 magasins en France (dont 3 franchisés en France métropolitain et 8 en outre-mer) et son site Web www.conforama.fr, une large sélection de produits au meilleur prix pour équiper entièrement sa maison : du mobilier à la décoration en passant par l’électroménager et l’électronique de loisirs.

A propos de MDA-GPDIS

Le groupe MDA – Gpdis est leader du réseau de proximité avec 200 magasins sous enseigne MDA et 320 magasins sous enseigne PULSAT (Meilleure enseigne de proximité et de service pour la 4ème année consécutive) dans le secteur de l’électro-domestique.

Le groupe détient, par ailleurs, les enseignes Phox (120 magasins spécialisés en Photo) , AVELIS (70 points de vente spécialisés en téléphonie) et ANDOM (130 revendeurs antenniste, Alarme…)

Il développe également du e-commerce avec les sites mda.fr, pulsat.fr, phox.fr et villatech.fr

Le groupe est leader dans l’activité grossiste en électrodomestique avec + de 13500 clients actifs tous secteurs.

A propos du groupe Casino

Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché mondial de la distribution alimentaire, avec plus de 11 000 magasins dans le monde (France et Amérique Latine). Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 200 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d’affaires net de 30,5 milliards d’euros en 2021. Porteur d’une vision claire des mutations du secteur, son ambition est d’accélérer la transformation du commerce. C’est pourquoi toutes les activités de distribution du Groupe sont positionnées sur des formats d’avenir : la proximité, le premium et le e-commerce.

A propos d’Intermarché

Avec plus 2 300 points de vente Intermarché en France, Belgique, Portugal et Pologne, l’enseigne au modèle unique de "Producteurs & Commerçants" est le 2e distributeur indépendant de l’Hexagone. Intermarché est une enseigne du Groupement Les Mousquetaires qui rassemble plus de 3 000 chefs d’entreprise indépendants et 150 000 collaboratrices et collaborateurs. Les enseignes du Groupement sont Intermarché, Netto (alimentaire) ; Bricomarché, Brico Cash, Bricorama et Bricoprivé.com (bricolage) ; Roady et Rapid Pare-Brise (mobilité). Outre leur logistique intégrée et leur foncière, les Mousquetaires disposent d’une soixantaine de sites de production agroalimentaires, tous situés dans l’Hexagone.

