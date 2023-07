Point sur l’activitéFrance au 30 juin 2023 et prochaines étapes de la conciliation

Paris, le 12 juillet 2023

Dans le cadre de la procédure de conciliation, le groupe Casino annonce aujourd’hui une estimation de son chiffre d'affaires France réalisé au deuxième trimestre 2023 et de son EBITDA France après loyers réalisé au premier semestre 2023.

Chiffre d'affaires (HT) Variation comparable vs N-11 T2 22 T2 23e2 T2 23e T1 23 Proximité 387 380 +2,7% +4,9% Franprix 385 396 +4,3% +6,0% Monoprix 1 111 1 088 +2,2% +4,2% Enseignes parisiennes et proximité 1 883 1 864 +2,6% +4,6% Hypermarchés 775 582 -17,1% -12,4% Supermarchés 857 789 -13,9% -7,8% Hyper-/Supermarchés 1 632 1 371 -15,3% -9,9% Divers 69 81 +8,6% +1,3% France Retail 3 584 3 316 -4,2% -0,4% Cdiscount3 369 284 -22,1% -24,8% Volume d’affaires (GMV)4 876 668 -13,2% -15,0% GMV Marketplace 326 318 -2,5% -3,7% TOTAL FRANCE 3 954 3 600 -6,6% -4,6%



Le chiffre d'affaires estimé du deuxième trimestre 2023 des enseignes parisiennes et de proximité augmente de +2,6% à périmètre comparable. L'activité estimée des hyper- et des supermarchés est en baisse de respectivement -17% et -14% à périmètre comparable, sous l’effet notamment des baisses de prix.

Pour la même période, le chiffre d'affaires de Cdiscount devrait être en baisse de -22% à périmètre comparable. La GMV baisse de -13% tandis que la GMV de la Marketplace devrait être proche de l’équilibre (-3%).

L'EBITDA France après loyers du premier semestre 2023 (hors promotion immobilière) est actuellement estimé entre -165 millions d'euros et -175 millions d'euros contre +191 millions d'euros pour la même période en 2022, lié à la baisse du chiffre d’affaires et à la baisse des prix en hyper et supermarchés. Hors hyper- et supermarchés, l'EBITDA France après loyers (hors promotion immobilière) du S1 2023 serait compris entre +150 millions d'euros et +160 millions d'euros (contre +152 millions d'euros au S1 2022).

Sur douze mois glissants, l’EBITDA après loyers est estimé à environ 300 millions d'euros.

Au vu des performances estimées à la fin du premier semestre, le Groupe anticipe désormais un EBITDA France après loyer payés inférieur à 300 millions d'euros sur l’année 2023 (contre 440 millions d'euros dans le plan d’affaires présenté au marché le 26 juin 2023).

Prochaines étapes

Afin de parvenir à un accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de la dette financière du Groupe au plus tard le 27 juillet 2023, les conciliateurs ont sollicité des parties prenantes la remise d’offres révisées au plus tard le 14 juillet 2023 à 21h.

Au-delà des critères d’appréciation des offres publiés par le Groupe le 28 juin 2023, Casino indique que les offres révisées seront également appréciées au regard des éléments suivants : (i) inconditionnalité des engagements d’apport de fonds propres et (ii) niveau de liquidités disponibles pour le Groupe post-réalisation de la restructuration ce qui traduira la robustesse financière du plan de restructuration.

Les offres révisées reçues feront l’objet d’un examen par le comité ad hoc du conseil d’administration puis d’une présentation aux créanciers du Groupe, sous l’égide des conciliateurs et du CIRI, lundi 17 juillet 2023. Le conseil d’administration de Casino se réunira à l’issue de cette réunion.

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

ChristopherWELTON – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17

cwelton.exterieur@groupe-casino.fr

ou

+33 (0)1 53 65 24 17

IR_Casino@groupe-casino.fr



CONTACTS PRESSE

Groupe Casino – Direction de la Communication

Stéphanie Abadie - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05

ou

+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr

Agence IMAGE 7

Karine Allouis – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr



Laurent Poinsot – Tel : + 33(0)6 80 11 73 52 - lpoinsot@image7.fr



1 Hors essence et hors calendaire

2 Chiffres provisoires et non-audités susceptible d’être modifiés d’ici la date d’arrête des comptes semestriels

3 Consolidation Casino

4 Consolidation Cnova

