Groupe Casino : Réorganisation juridique en France

Réorganisation juridique du groupe Casino

en France



Paris, le 04 janvier 2023

Dans le cadre de la réorganisation juridique des activités de distribution alimentaire en France, annoncée par communiqué en date du 15 juin 2022, le groupe Casino confirme avoir procédé à la constitution de la société holding commune qui sera dénommée CGP Distribution France. À la suite de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel des filiales concernées, les entités du périmètre Monoprix ont d’ores et déjà été placées sous cette société holding détenue à 100% par Casino, Guichard-Perrachon.

L’apport des activités de Distribution Casino France, ultime étape de cette réorganisation, interviendra durant le premier semestre 2023.

Information importante

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constitue ni une offre de rachat ni une invitation à vendre les obligations, ni une invitation à participer à cette offre de rachat dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut être limitée par la loi et/ou faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables.

