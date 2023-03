Groupe Casino : Résultats Annuels 2022 10/03/2023 | 07:00 Envoyer par e-mail :

421 M€ (stable au S2 , -12% à l’année), avec une progression du ROC au S2 dans les enseignes parisiennes et de proximité

, sur les , , -6% à l’année) et , -12% à l’année), avec une et de Cdiscount : évolution du mix vers les activités porteuses (Marketplace, Services Advertising, Octopia). EBITDA à 54 M€ et ROC à -42 M€, en baisse vs 2021 du fait du contexte de marché post-Covid, avec une amélioration séquentielle au S2 en lien avec les plans d’économies (75 M€ année pleine)

(Marketplace, Services Advertising, Octopia). EBITDA à 54 M€ et ROC à -42 M€, en baisse vs 2021 du fait du contexte de marché post-Covid, avec une en lien avec les (75 M€ année pleine) Au Latam, EBITDA à 1 186 M€ (+19% au S2, +15% à l’année)2 et ROC à 677 M€ (+17% au S2, +11% à l’année)2, portés par les excellentes performances d’Assaí et de Grupo Éxito



Désendettement en France : Gestion active des échéanciers avec les r emboursement s et rachats de 1 062 M€ 3 de dettes financières en 2022 (obligations, dettes bancaires et dettes court terme)

avec les (obligations, dettes bancaires et dettes court terme) Plan de cession en France : 4,1 Mds€ réalisés, le Groupe confirme viser l’achèvement de son plan de cession de 4,5 Mds€ d’ici fin 2023

: 4,1 Mds€ réalisés, le Groupe confirme viser l’achèvement de son plan de cession de 4,5 Mds€ d’ici fin 2023 Monétisation d’actifs détenus en Amérique latine : cession de 10% d’Assaí en novembre 2022 et nouveau projet de cession d’une partie de la participation pour un montant d’au moins 600 M$

: cession de 10% d’Assaí en novembre 2022 et nouveau projet de cession d’une partie de la participation pour un montant d’au moins 600 M$ Dette nette France4 en réduction de -339 M€ à 4,5 Mds€ à fin 2022 (contre 4,9 Mds€ à fin 2021) Dette Groupe : dette financière nette à 6,4 Md€, en hausse par rapport à 2021 (5,9Mds€) du fait de la hausse de la dette d’Assaí (+0,9 Md€) liée à son plan d'expansion Priorités en 2023 en France : Plan de réduction d es coûts de 250 M€ dans les enseignes de distribution

dans les enseignes de distribution Plan de baisse des stocks de 190 M€

Plan d’e xpansion de 1 000 magasins en proximité et poursuite du développement en franchise

et poursuite du Baisse de la dette En France France Retail

Le Groupe a poursuivi le développement de ses formats porteurs : R e prise de la croissance sur les enseignes parisiennes et de proximité (croissance comparable 1 des ventes de respectivement +6,6%, +3,4% et +11,2% sur la proximité, Franprix et Monop’), en lien avec la reprise du tourisme et de la consommation en région parisienne

(croissance comparable des ventes de respectivement +6,6%, +3,4% et +11,2% sur la proximité, Franprix et Monop’), en lien avec la reprise du et de la consommation en région parisienne Forte croissance sur les formats de proximité : s uccès du plan d’expansion avec 879 ouvertures de magasins (Franprix, Vival, Spar…) ainsi que des ralliements de supermarchés

avec (Franprix, Vival, Spar…) ainsi que des ralliements de supermarchés Croissance de l’e-commerce alimentaire de +17 % sur l’année , confirmant la pertinence du choix de la livraison à domicile et des partenariats noués avec des leaders mondiaux (Amazon et Ocado)

, confirmant la et des noués avec des (Amazon et Ocado) Développement d’une offre discount (Leader Price) adaptée au contexte inflationniste dans les hypermarchés et supermarchés (+95% au T4) et en franchise La marge d’EBITDA des enseignes de distribution s’établit à 9,9% au S2 (8,4% sur l’année). Le ROC des enseignes de distribution est stable au second semestre, avec une progression du ROC et de la marge de ROC chez Monoprix, Franprix et en proximité Casino.

Cdiscount5

La transformation du modèle s’est poursuivie avec une progression sur les moteurs de croissance et de rentabilité : (i) augmentation de la quote-part marketplace, à 52% du GMV en 2022 (+6 pts), (ii) croissance des Services Advertising (+5% sur un an, x1,8 vs 2019) avec le déploiement de la plateforme CARS fondée sur l’IA, et (iii) accélération des services B2B avec Octopia (+66% sur un an).

La mise en œuvre rapide du plan d’économies a conduit à une amélioration séquentielle de l’EBITDA au cours de l’année après un premier semestre difficile (EBITDA de 15 M€ au S1 et de 39 M€ au S2).

Plan de cession France

Le plan de cession initié en 2018 totalise 4,1 Mds€ à fin 2022. Le Groupe reste confiant dans sa capacité à finaliser le plan de cession de 4,5 Mds€ en France au plus tard fin 2023. Dette nette France

La dette nette en France6 diminue à 4,5 Mds€ au 31 décembre 2022 (contre 4,9 Mds€ fin 2021), notamment grâce au remboursement anticipé de l’intégralité de la dette bancaire souscrite par Segisor (échéance initiale juillet 2023) avec les produits de la cession partielle d’Assaí.

Les covenants du RCF sont respectés7 avec une marge de 270 M€ sur la dette brute pour le covenant dette brute sécurisée / EBITDA après loyers, et une marge de 115 M€ sur l’EBITDA pour le covenant EBITDA après loyers / Coûts financiers nets. En Amérique latine

En Amérique latine, l’EBITDA ressort en hausse de +11,9% sur l’année (+14,9% hors crédits fiscaux) : Excellente progression de +41,0% de l’EBITDA d’ Assaí (+49,4% hors crédits fiscaux)

(+49,4% hors crédits fiscaux) Hausse de +8,7% de l’EBITDA de Grupo É xito

Recul de l’EBITDA de GPA dans un contexte de repositionnement du modèle après la cession des hypermarchés Extra



La réorganisation des activités se poursuit au Brésil, avec un plan de conversion du parc d’hypermarchés Extra bien avancé (47 conversions au format cash & carry en 2022, plan de conversion des 23 hypermarchés non vendus à Assaí achevé chez GPA).

Le spin-off de Grupo Éxito a été approuvé par l’AG de GPA le 14 février 2023 et devrait être finalisé au cours du S1 2023, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires. Le Groupe détiendrait alors des participations dans trois actifs cotés distincts, ouvrant la voie à des options de monétisation de ces actifs.

Dans ce cadre, le Groupe a procédé à la cession de 10,44% du capital d’Assaí pour un montant d’environ

491 M€ en novembre 2022 et a lancé l’étude d’un nouveau projet de cession d’une partie de sa participation pour un montant d’environ 600 M$ qui pourrait, le cas échéant, être augmenté en fonction des conditions de marché. Chiffres clés 2022 En M€ S2 2021 S2 2022 Var Var TCC 2021 2022 Var Var TCC Chiffre d’affaires Groupe

dont France Retail

dont Cdiscount

dont Latam 16 069

7 207

1 083

7 778 17 707

7 270

825

9 611 +10,2%

+0,9%

-23,8%

+23,6% +4,0%

+0,9%

-23,8%

+10,8% 30 549

14 071

2 031

14 448 33 610

14 205

1 620

17 785 +10,0%

+1,0%

-20,2%

+23,1% +3,7%

+1,0%

-20,2%

+9,7% EBITDA Groupe

dont France Retail

marge (%)

dont Enseignes de distribution

marge (%)

dont Cdiscount

marge (%)

dont Latam (hors crédits fiscaux)8

marge (%) 1 423

782

10,8%

735

10,2%

57

5,3%

563

7,2% 1 439

728

10,0%

721

9,9%

39

4,7%

672

7,0% +1,1%

-6,8%

-83 bp

-1,9%

-28 bp

-32,0%

-56 bp

+19,2%

-25 bp -3,6%

-7,0%

-84 bp

-1,9%

-28 bp

-32,0%

-56 bp

+7,5%

-21 bp 2 516

1 351

9,6%

1 273

9,1%

105

5,2%

1 032

7,1% 2 508

1 268

8,9%

1 199

8,4%

54

3,3%

1 186

6,7% -0,3%

-6,2%

-68 bp

-5,9%

-61 bp

-48,7%

-184 bp

+14,9%

-48 bp -5,5%

-6,5%

-71 bp

-5,9%

-61 bp

-48,7%

-184 bp

+2,8%

-45 bp ROC Groupe

dont France Retail

marge (%)

dont Enseignes de distribution

marge (%)

dont Cdiscount

marge (%)

dont Latam (hors crédits fiscaux)3

marge (%) 746

367

5,1%

336

4,7%

12

1,1%

346

4,4% 737

341

4,7%

335

4,6%

(10)

-1,2%

406

4,2% -1,2%

-7,1%

-40 bp

-0,4%

-6 bp

n.s.

-231 bp

+17,3%

-22 bp -2,9%

-7,5%

-42 bp

-0,4%

-6 bp

n.s.

-231 bp

+14,1%

+14 bp 1 186

530

3,8%

479

3,4%

18

0,9%

610

4,2% 1 117

482

3,4%

421

3,0%

(42)

-2,6%

677

3,8% -5,9%

-9,1%

-37 bp

-12,0%

-44 bp

n.s.

-350 bp

+10,9%

-42 bp -12,1%

-10,0%

-41 bp

-12,0%

-44 bp

n.s.

-350 bp

-0,5%

-40 bp Les comptes 2021 ont été retraités suite à l’application rétrospective de la décision de l’IFRS IC portant sur les coûts d’implémentation, de configuration et de personnalisation des logiciels en mode SaaS.

Le Conseil d’administration s’est réuni le 9 mars 2023 pour arrêter les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2022. Les commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures d’audit sur ces comptes et le rapport relatif à la certification des comptes est en cours d’émission.

RESULTATS ANNUELS 2022

En M€ 2021 2022 Variation Chiffre d’affaires 30 549 33 610 +3,8% (organique), +5,2% (comparable) EBITDA 2 516 2 508 -0,3% ROC 1 186 1 117 -5,9% dont crédits fiscaux au Brésil 28 0 (-3,6% hors crédits fiscaux) Résultat net normalisé, part du Groupe

(activités poursuivies) 89 (102) Inclut une charge comptable d’impôt non récurrente de -240 M€ en 2022 Résultat net, part du Groupe

(activités poursuivies) (280) (279) Ne tient pas compte de la plus-value de cession Assaí enregistrée en capitaux propres Résultat net, part du Groupe

(activités abandonnées) (254) (37) Fin de l’impact de la cession Leader Price Résultat net, part du Groupe

(ensemble consolidé) (534) (316) En 2022, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 33,6 Mds€, en hausse de +5,2% en comparable1, +3,8% en organique9 et +10,0% en données publiées après prise en compte d’un effet de change de +6,4%, d’un effet essence de +0,3%, d’un effet calendaire de -0,2% et d’un effet périmètre de -0,3%.

Sur le périmètre France Retail, le chiffre d’affaires est en croissance de +1,5% en comparable, tiré par le dynamisme des formats porteurs. Y compris Cdiscount, la variation comparable en France s’établit à -2,6%.

Le E-commerce (Cdiscount) affiche un volume d’affaires (« GMV ») de 3,5 Mds€10, avec un accroissement de la part de la marketplace à 52% (+6 pts vs 2021)2.

Les ventes en Amérique latine sont en progression de +12,3% en comparable1, principalement soutenues par les très bonnes performances du Cash & Carry (Assaí) et de Grupo Éxito. L’EBITDA Groupe s’établit à 2 508 M€, soit une variation de -0,3% après impact du change et de -5,5% à taux de change constant.

L’EBITDA France (y compris Cdiscount) s’élève à 1 321 M€, dont 1 268 M€ sur le périmètre France Retail et 54 M€ pour Cdiscount. L’EBITDA des enseignes de distribution (France Retail hors GreenYellow et promotion immobilière) s’établit à 1 199 M€ (vs 1 273 M€ en 2021), reflétant une marge de 8,4% en amélioration au second semestre (9,9%) grâce à la reprise de la croissance chez Monoprix, Franprix et la proximité. L’EBITDA de la promotion immobilière s’élève à 32 M€ et celui de GreenYellow à 37 M€ (incluant l’effet de la perte de contrôle au 18 octobre 2022).

L’EBITDA E-commerce s’élève à 54 M€ (vs 105 M€ en 2021), en amélioration séquentielle au S2 2022 grâce à l’efficacité du plan d’économies (39 M€ au S2 après 15 M€ au S1).

L’EBITDA de l’Amérique latine enregistre une progression hors crédits fiscaux de +14,9% sur un an, tiré par Assaí (+49,4% hors crédits fiscaux). Y compris crédits fiscaux11 (28 M€ en 2021, 0€ en 2022), l’EBITDA s’élève à 1 186 M€, en hausse de +11,9%. Le ROC Groupe s’établit à 1 117 M€, soit une variation de -5,9% après impact du change (-3,6% hors crédits fiscaux) et de -12,1% à taux de change constant (-5,2% hors crédits fiscaux).

En France (y compris Cdiscount), le ROC s’élève à 440 M€, dont 482 M€ sur le périmètre France Retail et

-42 M€ pour Cdiscount. Le ROC des enseignes de distribution (France Retail hors GreenYellow et promotion immobilière) ressort à 421 M€ (vs 479 M€ en 2021), reflétant une marge de 3,0%. Le ROC de la promotion immobilière s’élève à 30 M€, et celui de GreenYellow à 31 M€.

Le ROC E-commerce ressort à -42 M€ (vs 18 M€ en 2021), impacté notamment par la hausse des amortissements liée aux investissements réalisés pour le développement d’Octopia au cours des derniers exercices.

En Amérique latine, le ROC enregistre une variation hors crédits fiscaux de +10,9% sur un an, tiré par Assaí (+44% hors crédit fiscaux), en ligne avec la croissance de l’activité. Y compris crédits fiscaux3 (28 M€ en 2021, 0€ en 2022), le ROC s’établit à 677 M€, en progression de +6,1%. Résultat financier et Résultat Net Part du Groupe normalisés12 Le Résultat financier normalisé de la période est de -935 M€ (-592 M€ hors intérêts sur passifs

de loyers) contre -813 M€ en 2021 (-500 M€ hors intérêts sur passifs de loyers), reflétant une baisse des charges financières en France, en lien avec les remboursements et rachats de dette, et une augmentation des charges financières en Amérique latine du fait du plan d’investissement d’Assaí et de la hausse des taux. Le Résultat net normalisé des activités poursuivies Part du Groupe s’élève à -102 M€ contre 89 M€

en 2021 en lien avec la baisse du ROC liée à l’activité du premier trimestre en France et à Cdiscount, à la hausse du coût de l’endettement financier net en Amérique latine et à une charge d’impôt comptable (non cash) de -240 M€ liée à la revue des déficits fiscaux activables en France. Le BNPA normalisé dilué13 est de

-1,38 € contre 0,49 € en 2021. Les Autres produits et charges opérationnels s’établissent à -512 M€ (-656 M€ en 2021). En France

(y compris Cdiscount hors GreenYellow), leur montant s’élève à -170 M€ (-309 M€ en 2021), soit une amélioration de +139 M€ principalement liée aux plus-values nettes liées au plan de cession en France. En Amérique latine leur montant s’élève à -336 M€ (-300 M€ en 2021) en lien avec la finalisation du plan de transfert des hypermarchés Extra à Assaí.



Résultat Net de l’ensemble consolidé, Part du Groupe Le Résultat Net des activités poursuivies, Part du Groupe s’établit à -279 M€ (contre -280 M€ en 2021), ne tenant pas compte de la plus-value de cession Assaí enregistrée en capitaux propres.

Le Résultat Net des activités abandonnées, part du Groupe, s’établit à -37 M€ en 2022 contre -254 M€ en 2021 traduisant la fin de l’impact de la cession de Leader Price.

Le Résultat Net de l’ensemble consolidé, Part du Groupe s’établit à -316 M€ contre -534 M€ en 2021. Situation financière au 31 décembre 2022 La Dette financière nette du Groupe ressort à 6,4 Mds€ (vs 5,9 Mds€ en 2021), dont 4,5 Mds€ en France14 (vs

4,9 Mds€ en 2021) et 1,9 Md€ en Amérique latine (vs 979 M€ en 2021). En France3, la diminution de la dette s’explique notamment par les remboursements obligataires et le remboursement de Segisor (150 M€). La hausse de la dette en Amérique latine résulte d’une augmentation de la dette chez Assaí, liée au plan d’investissement.

Au 31 décembre 2022, la liquidité du Groupe en France (y compris Cdiscount) est de 2,4 Mds€, dont

434 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie et 2,0 Mds€ de lignes de crédit confirmées non tirées disponibles à tout moment15. Le solde du compte séquestre non sécurisé est de 36 M€ au 31 décembre 2022, montant permettant de couvrir l’échéance de maturité janvier 2023. Informations financières relatives aux covenants Au 31 décembre 2022, les covenants du RCF sont respectés. Le ratio Dette brute sécurisée / EBITDA après loyers16 est de 3,1x17, inférieur au plafond de 3,5x, soit une marge de manœuvre de 270 M€ sur la dette et de 77 M€ sur l’EBITDA. Le ratio EBITDA après loyers / coûts financiers nets est de 3,0x, supérieur au seuil de 2,5x, soit une marge de manœuvre de 115 M€ sur l’EBITDA. Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale 2023 de ne pas verser de dividende en 2023 au titre de l’exercice 2022.



FAITS MARQUANTS

- France Enseignes de distribution : retour à la croissance en 2022 Toutes les enseignes ont renoué avec la croissance dès le T2 2022 et ont maintenu une bonne dynamique au T3, avec une forte accélération des enseignes parisiennes (Franprix, Monoprix) dans un marché marqué par le retour des touristes. Le T4 est resté stable, avec une performance toujours solide sur les formats porteurs (parisiens, proximité et premium) et un contexte plus difficile pour les hypermarchés et supermarchés. Développement sur les segments porteurs Forte croissance sur les formats de proximité , avec l’ouverture de 879 nouveaux magasins portant le parc total en France à plus de 9 100 points de vente. Ces ouvertures se font principalement sur un modèle de développement en franchise, à faible intensité capitalistique , et dans toutes les géographies avec des formats adaptés à chaque zone de chalandise et à différents types de franchisés : près de 2 000 Vival (zone rurale), 1 100 Franprix et Marché d’à côté (zones urbaines), 950 Spar (zones touristiques)

, avec l’ouverture de 879 nouveaux magasins portant le parc total en France à plus de 9 100 points de vente. Ces ouvertures se font principalement sur un , et dans toutes les géographies avec des formats adaptés à chaque zone de chalandise et à différents types de franchisés : près de 2 000 Vival (zone rurale), 1 100 Franprix et Marché d’à côté (zones urbaines), 950 Spar (zones touristiques) Conversion du parc d’hypermarchés traditionnels Géant en (i) Supermarchés Casino (20 conversions réalisées au S1 2022) et (ii) Casino Hyper Frais (51 conversions réalisées en 2022, les 10 hypermarchés restants seront convertis au format Casino Hyper Frais au cours du S1 2023) E-commerce alimentaire : confirmation de la pertinence du développement prioritaire sur la livraison à domicile et des partenariats avec des leaders mondiaux L’ E-comm erce alimentaire est en croissance de + 17 % sur l’année, surperformant le marché de

l'E-commerce alimentaire, grâce à une concentration sur le format porteur de la livraison à domicile

est en croissance de sur l’année, surperformant le marché de l'E-commerce alimentaire, grâce à une concentration sur le format porteur de la livraison à domicile P artenariat Ocado : ouverture au T4 d’une plateforme d’éclatement (« spoke ») à Bobigny, destinée à anticiper les hausses de volumes et désengorger l’entrepôt automatisé O’logistique

: ouverture au T4 d’une plateforme d’éclatement (« spoke ») à Bobigny, destinée à anticiper les hausses de volumes et désengorger l’entrepôt automatisé O’logistique Partenariat Amazon : extension du partenariat aux villes de Lille et Nantes en 2022 (après Paris, Nice, Lyon, Bordeaux, Montpellier et Strasbourg)



Digitalisation et expérience client : un large déploiement en magasin P lus de 600 magasins équipés de solutions automatisées (caisses automatiques, self-scanning avec smartphones, ouverture le dimanche en mode autonome)

(caisses automatiques, self-scanning avec smartphones, ouverture le dimanche en mode autonome) Environ deux tiers des encaissements en Hypermarchés et Supermarchés s ont réalisés par s martphone ou caisse automatique

Poursuite du déploiement de la solution Belive.Ai , offrant une vision en temps réel des ruptures en magasin (315 supermarchés et hypermarchés équipés à date)

, offrant une vision en temps réel des ruptures en magasin (315 supermarchés et hypermarchés équipés à date) Succès des abonnements18 dans les enseignes Casino, Monoprix et Naturalia (lancement de l’abonnement en août 2022) avec plus de 370 000 abonnements payants fin 2022 (vs 210 000 fin 2021) Retail Media : un nouveau levier de croissance et de rentabilité Déploiement en 2023 dans les enseignes Casino et Monoprix de la solution CARS de Cdiscount fondée sur l’intelligence artificielle permettant d’optimiser les revenus publicitaires

permettant d’optimiser les revenus publicitaires Poursuite du développement de solutions B2B avec RelevanC Développement d’une offre adaptée aux enjeux de pouvoir d’achat Le Groupe a a dapt é son dispositif commercial au contexte inflationniste Lancement d’un panier anti-inflation dans les enseignes Casino : 500 produits à moins de 1€ et à prix bloqués pendant 3 mois Opérations carburant dans les hypermarchés et supermarchés (essence à 85c€ en bons d'achats)​ Frais : arrivages inédits chaque semaine à prix bas garantis ("Plus bas y'a pas")​ Ventes en gros conditionnement à prix réduit





Mise en avant des produits Leader Price



Croissance de +95% des ventes de produits Leader Price en hypermarchés/supermarchés au T4 2022, avec une tendance qui se poursuit au T1 2023 Progression de +8,8% chez Franprix, avec une quote-part de 8,4% en 2022 (cible de 10% en 2023)





Au T1 2023, le Groupe prévoit (i) le déploiement de plus de 220 shops in shops en hypermarchés et supermarchés, (ii) l’agrandissement de 150 corners en supermarchés, et (iii) l’ouverture de 18 magasins Leader Price (parc de 199 magasins exploités sous enseigne Leader Price à fin 2022, dont 66 en métropole et 133 à l’international). Cdiscount 19 : accélération de la trans formation vers un modèle fondé sur la m arketplace et la forte croissance des revenus advertising et du B2B Cdiscount enregistre une augmentation de +1,3 pt de sa marge brute, à 23,2% des ventes nettes en 2022, avec une amélioration du mix GMV vers la marketplace, dont la quote-part ressort au-dessus de 50% pour la première année, à 52% (+6 pts). Les revenus générés par la marketplace atteignent 191 M€ (-2% vs 2021, +28% vs 2019). L’année 2022 a également été marquée par le développement des Services Advertising (revenus +5% vs 2021, x1,8 vs 2019), tiré par la plateforme propriétaire Cdiscount Ads Retail Solution (CARS) utilisant l’IA pour optimiser les revenus de retail media (+29% vs 2021). Cdiscount confirme également le positionnement pertinent de ses activités B2B avec l’accélération commerciale d’Octopia (revenus +66% vs 2021), qui enregistre 14 nouveaux clients en 2022 pour sa solution de marketplace clé en main, atteignant 26 clients à la fin de l’année. Cdiscount a rapidement adapté sa base de coûts avec un plan d'efficience de 75 M€, dont 47 M€ d’économies réalisées dès 2022 (29 M€ de réduction des frais généraux et 18 M€ de réduction des investissements). L’EBITDA et le ROC ont été impactés par le repli de l’activité dans le contexte post-Covid, avec une amélioration séquentielle entre le premier et le second semestre grâce à l’effet progressif des baisses de coûts. RelevanC : développement vers l’extérieur RelevanC poursuit sa stratégie de développement vers l’extérieur après avoir construit son expertise auprès des enseignes du Groupe : Lancement en marque blanche de la solution retail media lancée avec GPA au Brésil

Déploiement en marque blanche de l’offre de catalogue digital personnalisé lancée avec Monoprix RelevanC a continué de nouer des partenariats stratégiques et ambitieux au cours de l’année, avec notamment la signature d’un partenariat de 5 ans avec In The Memory au 4ème trimestre. A l’international, la forte dynamique se poursuit en Amérique latine après l’ouverture de nouveaux bureaux en Colombie. Amérique latine En 2022, Assaí a accéléré son développement avec (i) un chiffre d’affaires en croissance de +30%20, (ii) une hausse de +27%2 de l’EBITDA, et (iii) une expansion record avec l’ouverture de 60 magasins sur l’année, dont 47 conversions d’hypermarchés Extra, portant le parc total de magasins à 263 à fin 2022. Grupo Éxito poursuit également sa dynamique commerciale avec une hausse de +21%2 de son chiffre d’affaires, tiré par les formats innovants et l’omnicanal. Le groupe a également favorisé son expansion avec l’ouverture de 92 magasins sur l’année. GPA concentre son développement sur les formats premium et de proximité après la cession des hypermarchés Extra. Conversion des hypermarchés Extra

GPA et Assaí ont annoncé fin 2021 un projet de cession de 70 Hypermarchés Extra de GPA à Assaí en vue de leur conversion au format Cash & Carry, ainsi que la transformation par GPA des Hypermarchés Extra non cédés aux formats Mercado Extra, Compre Bem et Pão de Açúcar. En 2022, le processus de conversion des hypermarchés Extra au format cash & carry d’Assaí a progressé rapidement, totalisant 47 conversions sur l’année. Par ailleurs, GPA a achevé la conversion des 23 hypermarchés non cédés. Projet de spin-off de Grupo Éxito

Après le succès du spin-off d’Assaí, un projet de spin-off de Grupo Éxito a été lancé le 5 septembre 2022 afin d’extérioriser la pleine valeur de Grupo Éxito. Le Conseil d’administration de GPA a annoncé envisager la distribution d’environ 83% du capital de Grupo Éxito à ses actionnaires et la conservation d’une participation minoritaire d’environ 13% qui pourrait être cédée ultérieurement. Le spin-off de Grupo Éxito a été approuvé par l’AG de GPA le 14 février 2023 et devrait être finalisé au cours du premier semestre 2023, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires. Options de monétisation des actifs

A l’issue de l’opération, le groupe Casino détiendrait des participations dans trois actifs cotés distincts en Amérique latine, ouvrant la voie à des options de monétisation de ces actifs. Dans ce cadre, afin d’accélérer son désendettement, le Groupe a cédé 10,44% du capital d’Assaí pour un montant d’environ 491 M€ en novembre 2022 et a lancé l’étude d’un nouveau projet de cession d’une partie de sa participation pour un montant d’environ 600 M$ qui pourrait, le cas échéant, être augmenté en fonction des conditions de marché. Au 31 décembre 2022, le groupe Casino détient une participation de 30,5% dans Assaí et de 40,9% dans GPA. A l’issue du spin-off de Grupo Éxito, il aurait une détention directe de 34% dans Grupo Éxito et une détention indirecte via la participation minoritaire de 13% de GPA. Un engagement RSE reconnu Le groupe Casino a maintenu sa performance ESG en 2022 avec des notations extra financières restées stables chez Moody’s ESG (74/100), MSCI (AA) et FTSE4GOOD (4,1/5). Climat et protection de l’environnement Obtention de la note A- CDP Climat (vs B en 2021), maintien de la note B pour la protection des forêts Le Groupe a poursuivi ses efforts dans la réduction de ses émissions carbone : l’objectif de réduction de - 38 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 21 a été atteint en 2022 22 , et le Groupe présentera ses nouveaux objectifs à la fin du S1 2023, alignés sur une trajectoire 1,5 degré Le Groupe et ses enseignes, signataires de la Charte Eco watt, ont déployé un plan de sobriété énergétique (baisse des températures en magasins, extinction des enseignes lumineuses, rappel des gestes écologiques)





, et le Groupe présentera ses nouveaux objectifs à la fin du S1 2023, alignés sur une trajectoire 1,5 degré Consommation responsable Qualité nutritionnelle des produits : le Nutriscore est affiché sur 100% des produits de marque Casino et Franprix ; 80% des 85 substances identifiées ont été supprimées R éduction des emballages plastiques : plus de 1 600 actions d’optimisation réalisées depuis 2019 B ien-être animal : étiquette bien-être animal présentes sur les produits Casino Bio, Terre et Saveurs, Monoprix Bio, Monoprix gourmet et les produits Casino depuis janvier 23





: plus de 1 600 actions d’optimisation réalisées depuis 2019 Employeur engagé É galité professionnelle : le Groupe poursuit la féminisation de l’encadrement, avec un taux de 41,1% au niveau du Groupe et de 43,8% en France (objectif de 45% en 2025)

: le Groupe poursuit la féminisation de l’encadrement, avec un taux de 41,1% au niveau du Groupe et de 43,8% en France (objectif de 45% en 2025) Diversité : le Groupe emploie plus de 9 100 travailleurs en situation de handicap (+4,1% en 2022) et reste engagé avec la signature d’un nouvel Accord sur le handicap entre Casino et Monoprix et les partenaires sociaux (objectif de recruter 230 personnes en situation de handicap en 3 ans) Actions de solidarité Plus de 2,8 M€ collectés cette année par les enseignes Franprix, Monoprix et Casino pour soutenir les associations d’intérêt général (Gustave Roussy, institut Curie, ONU Femmes, Toutes à l’école…)



Plan de cession en France : 4,1 Mds€ depuis juillet 2018 Le total des cessions d’actifs signées ou sécurisées au 31 décembre 2022 s’élève à 4,1 Mds€ depuis juillet 2018. En 2022, le Groupe a réalisé les cessions suivantes : Le 31 janvier 2022, le groupe Casino et Crédit Mutuel Alliance Fédérale ont réalisé la cession de FLOA à BNP Paribas pour 200 M€ (annoncée en 2021, 192 M€ encaissés net de frais début 2022), le Groupe Casino disposant en outre d’un earn-out de 30% sur la valeur future créée à horizon 2025 ; Le 21 février 2022, le Groupe a procédé à la cession de 6,5% du capital de Mercialys au travers d’un total return swap (TRS) pour 59 M€ . Le 4 avril 2022, le Groupe a cédé le solde de sa participation portant sur 10,3% du capital de Mercialys dans le cadre d’un nouveau TRS de maturité décembre 2022 pour 86 M€ ;

au travers d’un total return swap (TRS) . Le 4 avril 2022, dans le cadre d’un nouveau TRS de maturité décembre 2022 ; Le 18 octobre 2022, le groupe Casino a finalisé la cession de GreenYellow à Ardian . Au 31 décembre, le groupe Casino reste partie prenante à la création de valeur de la société, par le biais d’un réinvestissement s’élevant à 150 M€. Le produit de cette cession pour le groupe Casino, déduction faite du montant réinvesti, s’élève à 6 17 M€ , dont 30 M€ versés sur un compte séquestre qui seront libérés sous réserve du respect d’indicateurs opérationnels ;

. Au 31 décembre, le groupe Casino reste partie prenante à la création de valeur de la société, par le biais d’un réinvestissement s’élevant à 150 M€. Le produit de cette cession pour le groupe Casino, déduction faite du montant réinvesti, s’élève à , dont 30 M€ versés sur un compte séquestre qui seront libérés sous réserve du respect d’indicateurs opérationnels ; Le Groupe a enregistré 152 M€ de cessions diverses sécurisées en 2022 (Sarenza, CChezVous, immobilier) ;

(Sarenza, CChezVous, immobilier) ; Par ailleurs, le Groupe a sécurisé et constaté d’avance 12 M€ de complément de prix dans le cadre des JV Apollo et Fortress en 2022, en plus des 118 M€ déjà sécurisés en 2021.



Au vu des perspectives actuelles et des options disponibles, le Groupe reste confiant dans sa capacité à finaliser le plan de cession de 4,5 Mds€ en France au plus tard fin 2023. Désendettement en France : remboursement de 1 062 M€24 de dette financière en 2022 Rachats obligataires : 673 M€ d’obligations annulées en 2022



Sur l’année 2022, le Groupe a procédé à l’annulation d’obligations de maturité 2022, 2023, 2024 et d’obligations sécurisées Quatrim 2024 pour un montant nominal total de 673 M€. Souches Montant nominal au 31/12/2021 Annulation entre le 01/01 et le 31/12 Montant nominal au 31/12/2022 Annulation entre le 01/01 et le 10/03 Montant nominal

au 10/03/2023 EMTN 2022 314 M€ 314 M€ 0 - - EMTN 2023 220 M€ 184 M€ 36 M€ 36 M€ 0 EMTN 2024 558 M€ 29 M€ 529 M€ 20 M€ 509 M€ Quatrim 2024 800 M€ 147 M€ 653 M€ - 653 M€ EMTN 2026 460 M€ - 460 M€ 11 M€ 450 M€ TOTAL 673 M€ 66 M€ Depuis le début de l’année 2023, les remboursements de dette obligataire atteignent 66 M€. Remboursement de la dette Segisor 2023 : 150 M€ Remboursement de la première moitié du PGE Cdiscount en août 2022 : 60 M€

Réduction de 179 M€ de dette financière court terme25 (principalement NeuCP)



Priorités 2023 en France - Efficience opérationnelle et développement Plan de baisse des stocks : -190 M€ dès le premier semestre compensant le surstock fin 2022

compensant le surstock fin 2022 Nouveau plan de réduction des coûts : - 250 M € dans les enseignes de distribution

dans les enseignes de distribution Accélération du plan d’expansion en proximité : +1 000 magasins représentant un niveau supérieur à 500 M€ de volume d’affaires en année pleine



Désendettement Finalisation du plan de cession en France : 400 M € avant fin 2023

avant fin 2023 Poursuite de la monétisation d’actifs en Amérique latine Baisse de la dette





d’actifs en Amérique latine INFORMATIONS ADDITIONNELLES RELATIVES À LA DOCUMENTATION DES FINANCEMENTS OBLIGATAIRES LEVES DEPUIS 2019 Cf. communiqué de presse du 21 novembre 2019 Informations financières sur le 4 ème trimestre clos au 31 déc embre 2022 : En M€ France26

(France Retail + E-commerce) Latam Total T4 2021 T4 2022 Var T4 2021 T4 2022 Var T4 2021 T4 2022 Var Chiffre d’affaires 4 239 4 087 -152 4 096 5 068 +972 8 335 9 154 +820 EBITDA 530 425 -105 312 371 +59 842 796 -46 (-) impact des loyers27 (139) (143) -4 (83) (91) -8 (222) (233) -11 EBITDA après loyers 391 282 -109 229 281 +51 620 563 -57 Informations financières sur une période de 12 mois au 31 déc embre 2022 : En M€



France1

(France Retail + E-commerce) Latam Total Chiffre d’affaires 15 825 17 785 33 610 EBITDA 1 321 1 186 2 508 (-) impact des loyers2 (601) (338) (939) (i) EBITDA après loyers 721 848 1 569 (ii) Dette financière brute28 4 945 3 929 8 874 (iii) Trésorerie et équivalents de trésorerie29 468 2 036 2 504 Au 31 décembre 2022, l’EBITDA après loyers 12 mois glissants s’établit à 1 321 M€ en France. Au 31 décembre 2022, la liquidité du Groupe sur le périmètre « France + E-commerce » s’établit à 2,4 Mds€, dont 468 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie et 2,0 Mds€ de lignes de crédits confirmées non tirées disponibles à tout moment. Les billets de trésorerie s’élèvent à 59 M€. Informations complémentaires concernant les covenants et les comptes séquestres : Covenants testés dès le 30 juin 2021 conformément à la ligne de crédit syndiquée en date du

18 novembre 2019, telle qu’amendée en juillet 2021



Type de covenant (France et E-commerce hors GreenYellow) Au 31 décembre 2022 Dette brute sécurisée / EBITDA après loyers ≤ 3,50x 3,11x EBITDA après loyers / Coûts financiers nets ≥ 2,50x 3,00x Le covenant dette brute sécurisée / EBITDA après loyers s’établit à 3,11x, avec un EBITDA après loyers de

690 M€ et une dette sécurisée de 2,1 Mds€. Les deux covenants sont respectés avec : Une marge de 270 M€ sur la dette et une marge de 77 M€ sur l’EBITDA pour le covenant dette brute sécurisée / EBITDA après loyers

Une marge de 115 M€ sur l’EBITDA pour le covenant EBITDA après loyers / Coûts financiers nets Le solde du compte séquestre non sécurisé est de 36 M€ au 31 décembre 2022, montant permettant de couvrir l’échéance de maturité janvier 2023. Après le remboursement de la souche 2023 en janvier, son solde s’établit à 0€. Le solde du compte séquestre sécurisé s’établit à 0€ au 31 décembre 2022. Aucune somme n'a été créditée ou débitée du compte séquestre des obligations et son solde est resté à 0€. ANNEXES – RESULTATS ANNUELS Chiffre d’affaires consolidé par segment



Chiffre d’affaires

En M€ 2021 2022 Variation Var. TCC France Retail 14 071 14 205 +1,0% - Latam Retail 14 448 17 785 +23,1% +10,5%30 E-commerce (Cdiscount) 2 031 1 620 -20,2% - Total Groupe 30 549 33 610 +10,0% +3,8%1 EBITDA consolidé par segment



EBITDA

En M€ 2021 2022 Variation Var. TCC France Retail 1 351 1 268 -6,2% -6,5% Latam Retail 1 060 1 186 +11,9% +0,1% E-commerce (Cdiscount) 105 54 -48,7% -48,7% Total Groupe 2 516 2 508 -0,3% -5,5% Résultat Opérationnel Courant consolidé par segment



ROC

En M€ 2021 2022 Variation Var. TCC France Retail 530 482 -9,1% -10,0% Latam Retail 638 677 +6,1% -4,8% E-commerce (Cdiscount) 18 (42) n.a. n.a. Total Groupe 1 186 1 117 -5,9% -12,1% Résultat net normalisé



En M€ 2021 Éléments de normalisation 2021

normalisé 2022 Éléments de normalisation 2022

normalisé Résultat Opérationnel Courant 1 186 0 1 186 1 117 0 1 117 Autres produits et charges opérationnels (656) 656 0 (512) 512 0 Résultat opérationnel 530 656 1 186 605 512 1 117 Coût de l'endettement

financier net (422) 0 (422) (581) 0 (581) Autres produits et charges financiers31 (391) (0) (391) (358) 3 (354) Charge d'impôt32 86 (147) (61) 9 (185) (176) Quote-part de résultat

des entreprises associées 49 0 49 10 0 10 Résultat net

des activités poursuivies (147) 509 362 (314) 330 15 dont intérêts minoritaires33 132 140 272 (35) 153 117 dont Part du Groupe (280) 369 89 (279) 177 (102) Le résultat net normalisé correspond au résultat net des activités poursuivies corrigé (i) des effets des autres produits et charges opérationnels tels que définis dans la partie « principes comptables » de l'annexe annuelle aux comptes consolidés, (ii) des effets des éléments financiers non récurrents ainsi que (iii) des produits et charges d'impôts afférents à ces retraitements et (iv) de l’application des règles IFRIC 23. Les éléments financiers non récurrents regroupent les variations de juste valeur des dérivés et les effets d’actualisation monétaire de passifs fiscaux brésiliens. Désendettement en France Remboursement de 1 062 M€ de dettes financières34 en 2022 Rachats obligataires : 673 M€ en 2022 (traitement anticipé des échéances)

Remboursement de la dette Segisor 2023 : 150 M€

Remboursement de la première moitié du PGE Cdiscount en août 2022 : 60 M€

Réduction de 179 M€ d'autres dettes financières court terme35 (principalement NeuCP) Évolution de la dette financière nette par entité Dette financière nette

En M€ 2021 2022 France y compris Segisor36 (4 845) (4 506) dont France Retail (4 365) (4 204) dont E-commerce (Cdiscount) (337) (302) dont Segisor (144) 0 Latam Retail (979) (1 864) dont GPA Brésil37 (475) (316) dont Assaí (864) (1 732) dont Grupo Éxito 361 184 GreenYellow (déconsolidé le 30/09/22) (34) 0 Total (5 858) (6 370)

Compte de résultat consolidé en millions d'euros 2022 2021 retraité38 ACTIVITES POURSUIVIES Chiffre d’affaires, hors taxes 33 610 30 549 Autres revenus 394 504 Revenus totaux 34 004 31 053 Coût d’achat complet des marchandises vendues (26 109) (23 436) Marge des activités courantes 7 895 7 617 Coûts des ventes (5 366) (5 122) Frais généraux et administratifs (1 413) (1 308) Résultat opérationnel courant 1 117 1 186 Exprimé en % du CA HT 3,3% 3,9% Autres produits opérationnels 764 349 Autres charges opérationnelles (1 275) (1 005) Résultat opérationnel 605 530 Exprimé en % du CA HT 1,8% 1,7% Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 61 27 Coût de l’endettement financier brut (642) (449) Coût de l’endettement financier net (581) (422) Autres produits financiers 300 116 Autres charges financières (658) (507) Résultat avant impôt (334) (283) Exprimé en % du CA HT -1,0% -0,9% Produit (Charge) d’impôt 9 86 Quote-part de résultat net des entreprises associées et des coentreprises 10 49 Résultat net des activités poursuivies (314) (147) Exprimé en % du CA HT -0,9% -0,5% dont, part du Groupe (279) (280) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle (35) 132 ACTIVITES ABANDONNEES Résultat net des activités abandonnées (31) (255) dont, part du Groupe (37) (254) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle 6 (1) ENSEMBLE CONSOLIDE Résultat net de l’ensemble consolidé (345) (402) dont, part du Groupe (316) (534) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle (29) 132 Résultat net par action en euros 2022 2021 retraité1 Des activités poursuivies, part du Groupe de base (3,02) (2,93) dilué (3,02) (2,93) De l’ensemble consolidé, part du Groupe de base (3,36) (5,29) dilué (3,36) (5,29)

État du résultat global consolidé en millions d’euros 2022 2021 retraité39 Résultat net de l’ensemble consolidé (345) (402) Eléments recyclables ultérieurement en résultat 203 (84) Couvertures de flux de trésorerie et réserve de coût de couverture (i) 9 38 Écarts de conversion (ii) 194 (108) Instruments de dette évalués à la juste valeur par OCI (1) (1) Quote-part des entreprises associées et des coentreprises dans les éléments recyclables 2 (3) Effets d'impôt (1) (10) Eléments non recyclables en résultat 5 2 Instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par OCI (30) - Écarts actuariels 46 2 Quote-part des entreprises associées et des coentreprises dans les éléments non recyclables - - Effets d'impôt (11) - Autres éléments du résultat global au titre de l’exercice, nets d’impôt 208 (82) Résultat global de l’ensemble consolidé au titre de l’exercice, net d’impôt (138) (484) Dont part du Groupe (237) (533) Dont part des intérêts ne donnant pas le contrôle 99 49 (i) La variation de la réserve de coût de couverture relative aux exercices 2022 et 2021 n’est pas significative

(ii) La variation positive de l’exercice 2022 de 194 M€ résulte principalement de l’appréciation de la monnaie brésilienne pour 299 M€ compensée par la dépréciation de la monnaie colombienne pour -123 M€. En 2021, la variation négative de 108 M€ résultait principalement de la dépréciation de la monnaie colombienne pour 124 M€ État de la situation financière consolidée ACTIFS



31 décembre 2022



31 décembre 2021 retraité 40



1er janvier

2021 retraité1



en millions d'euros Goodwill 6 933 6 667 6 656 Immobilisations incorporelles 2 065 2 006 2 048 Immobilisations corporelles 5 319 4 641 4 279 Immeubles de placement 403 411 428 Actifs au titre de droits d’utilisation 4 889 4 748 4 888 Participations dans les entreprises associées et les coentreprises 382 201 191 Autres actifs non courants 1 301 1 183 1 217 Actifs d'impôts différés 1 490 1 195 1 022 Actifs non courants 22 781 21 053 20 728 Stocks 3 640 3 214 3 209 Créances clients 854 772 941 Autres actifs courants 1 636 2 033 1 770 Créances d'impôts courants 174 196 167 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 504 2 283 2 744 Actifs détenus en vue de la vente 110 973 932 Actifs courants 8 917 9 470 9 763 TOTAL ACTIFS 31 698 30 523 30 491 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS



31 décembre 2022



31 décembre 2021 retraité1



1er janvier 2021 retraité1



en millions d'euros Capital social 166 166 166 Primes, titres auto-détenus, autres réserves et résultats 2 625 2 577 3 135 Capitaux propres part du Groupe 2 791 2 742 3 301 Intérêts ne donnant pas le contrôle 2 947 2 880 2 855 Capitaux propres 5 738 5 622 6 155 Provisions pour retraites et engagements assimilés non courantes 216 273 289 Autres provisions non courantes 515 376 374 Dettes financières brutes non courantes 7 377 7 461 6 701 Passifs de loyers non courants 4 447 4 174 4 281 Dettes non courantes liées aux engagements de rachat d'intérêts ne donnant pas le contrôle 32 61 45 Autres dettes non courantes 309 225 201 Passifs d'impôts différés 503 405 508 Passifs non courants 13 398 12 975 12 398 Provisions pour retraites et engagements assimilés courantes 13 12 12 Autres provisions courantes 229 216 189 Dettes fournisseurs 6 522 6 099 6 190 Dettes financières brutes courantes 1 827 1 369 1 355 Passifs de loyers courants 743 718 705 Dettes courantes liées aux engagements de rachat d'intérêts ne donnant pas le contrôle 129 133 119 Dettes d'impôts exigibles 19 8 98 Autres dettes courantes 3 069 3 196 3 059 Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente 12 175 210 Passifs courants 12 563 11 926 11 937 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 31 698 30 523 30 491 État des flux de trésorerie consolidés en millions d’euros 2022 2021 retraité41 Résultat avant impôt des activités poursuivies (334) (283) Résultat avant impôt des activités abandonnées (29) (330) Résultat avant impôt de l’ensemble consolidé (363) (613) Dotations aux amortissements 1 391 1 329 Dotations aux provisions et dépréciation 398 299 Pertes / (gains) liés aux variations de juste valeur (2) (5) Charges / (produits) calculés liés aux stocks options et assimilés 13 14 Autres charges / (produits) calculés (119) (47) Résultats sur cessions d’actifs (81) (128) Pertes / (profits) liés à des variations de parts d’intérêts de filiales avec prise / perte de contrôle (386) 20 Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises 11 17 Coût de l’endettement financier net 581 422 Intérêts financiers nets au titre des contrats de location 343 313 Coût de non tirage, coûts de mobilisation de créances sans recours et opérations assimilées 108 88 Résultats de cession et retraitements liés aux activités abandonnées (7) 114 Capacité d’Autofinancement (CAF) 1 888 1 824 Impôts versés (139) (184) Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) (475) (24) Impôts versés et variation du BFR liés aux activités abandonnées (119) (97) Flux nets de trésorerie générés par l’activité 1 155 1 519 Dont activités poursuivies 1 310 1 832 Décaissements liés aux acquisitions : d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement (1 651) (1 122)



d’actifs financiers (232) (174) Encaissements liés aux cessions : d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement 467 156 d’actifs financiers 712 163 Incidence des variations de périmètre avec changement de contrôle 587 (15) Incidence des variations de périmètre en lien avec des entreprises associées et des coentreprises 280 1 Variation des prêts et avances consentis (12) (30) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités abandonnées (42) (81) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement 108 (1 101) Dont activités poursuivies 150 (1 020) Dividendes versés : aux actionnaires de la société mère - - aux intérêts ne donnant pas le contrôle (66) (102) aux porteurs de TSSDI (42) (35) Augmentation et diminution de capital de la société mère - - Transactions entre le Groupe et les intérêts ne donnant pas le contrôle 442 15 Cessions / (acquisitions) de titres auto-détenus - - Augmentation emprunts et dettes financières 1 973 4 203 Diminution emprunts et dettes financières (1 984) (3 514) Remboursement des passifs de loyer (602) (623) Intérêts financiers nets versés (985) (752) Autres remboursements (49) (30) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités abandonnées (3) (10) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (1 317) (848) Dont activités poursuivies (1 314) (838) Incidence des variations monétaires sur la trésorerie des activités poursuivies 97 (22) Incidence des variations monétaires sur la trésorerie des activités abandonnées - - Variation de trésorerie 43 (452) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets d’ouverture 2 223 2 675 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités poursuivies 2 224 2 675 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités détenues en vue de la vente (1) (1) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets de clôture 2 265 2 223 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités poursuivies 2 265 2 224 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités détenues en vue de la vente - (1) Contacts analystes et investisseurs

- Christopher WELTON

+ 33 (0)1 53 65 64 17 - cwelton.exterieur@groupe-casino.fr

ou

+ 33 (0)1 53 65 24 17 - IR_Casino@groupe-casino.fr Contacts presse

- Groupe Casino / Direction de la Communication Stéphanie ABADIE

+ 33 (0)6 26 27 37 05 - sabadie@groupe-casino.fr

ou

+ 33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr - Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS

+33 (0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr

Laurent POINSOT

+ 33(0)6 80 11 73 52 - lpoinsot@image7.fr Disclaimer Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis. 1 Hors essence et calendaire

2 Hors crédits fiscaux

3 Périmètre France dont Cdiscount et Segisor

4 Périmètre France dont Cdiscount, GreenYellow et Segisor

5 Données publiées par la filiale

6 Périmètre France dont Cdiscount, GreenYellow et Segisor

7 Covenants testés le dernier jour de chaque trimestre – en dehors de ces dates, le montant du tirage n’est pas limité

8 Dont 6 M€ au 30/06/21 et 28 M€ au 31/12/21 de crédits fiscaux retraités par les filiales brésiliennes dans le calcul de l’EBITDA et du ROC ajustés en 2021, et 0 M€ en 2022

9 Hors essence et calendaire

10 Donnée publiée par la filiale

11 Crédits fiscaux retraités par les filiales dans le calcul de l’EBITDA et du ROC ajustés

12 Définition donnée en page 13

13 Le BNPA normalisé dilué intègre l’effet de dilution lié à la distribution des titres subordonnés TSSDI

14 Périmètre France dont Cdiscount, GreenYellow et Segisor

15 Sous contrainte du respect des covenants testés à chaque fin de trimestre

16 Tel que défini dans la documentation de refinancement

17 Dette sécurisée de 2,1 Mds€ et EBITDA après loyers de 690 M€

18 Remise de 10% sur les achats (frais d’adhésion d’environ 10€ par mois dégressifs selon la durée souscrite)

19 Données publiées par la filiale

20 Variations à change constant, hors crédits fiscaux

21 Scope 1 et 2 par rapport à 2015

22 La performance 2022 résulte principalement des actions de réduction mises en place, tout en bénéficiant d’effets de périmètre favorables

23 Barquettes vendues au rayon libre-service

24 Les données sont présentées en valeur nominale

25 Billets de trésorerie, tirage RCF

26 Données non auditées, périmètre tel que défini dans les documentations de refinancement obligataire avec principalement Segisor et Wilkes comptabilisé dans le périmètre France Retail + E-commerce (y compris GreenYellow)

27 Intérêts payés sur les dettes de loyer et le remboursement des passifs de loyer tels que définis dans la documentation de refinancement

28 Emprunts et dettes financières au 31 décembre 2022

29 Données au 31 décembre 2022

30 Variation organique hors essence hors calendaire

31 Sont retraités des autres produits et charges financiers, principalement les effets d'actualisation monétaire des passifs fiscaux, ainsi que les variations de juste valeur des dérivés action

32 Sont retraités de la charge d'impôt, les effets d’impôt correspondants aux éléments retraités ci-dessus, ainsi que les produits et charges d'impôts afférents à ces retraitements

33 Sont retraités des intérêts ne donnant pas le contrôle les montants associés aux éléments retraités ci-dessus

34 Les données sont présentées en valeur nominale

35 Billets de trésorerie, tirage RCF, emprunt court terme

36 Hors GreenYellow

37 Y compris Wilkes

38 Les comptes antérieurement publiés ont été retraités

39 Les comptes antérieurement publiés ont été retraités

40 Les comptes antérieurement publiés ont été retraités

41 Les comptes antérieurement publiés ont été retraités Pièce jointe 20230310 - CP - Résultats Annuels 2022

