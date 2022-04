Groupe Casino : premier trimestre 2022 22/04/2022 | 07:36 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires PREMIER TRIMESTRE 2022 Le premier trimestre 2022 est marqué par un retour à la croissance du chiffre d’affaires du Groupe, avec une amélioration séquentielle tant en France qu’au Brésil et en Colombie Chiffre d’affaires Groupe de 7,5 Mds€, en progression comparable de +3,2% (-0,4% au T4 2021), et en progression totale de +4,7% (-0,1% au T4 2021) En France Retail, chif fre d’affaires en amélioration séquentielle par rapport au quatrième trimestre avec un chiffre d’affaires comparable à -1 , 6 % ( vs -3,0% au T4 2021) et un chiffre d’affaires total à

-1,1% ( vs -2,4% au T4 2021) . Croissance comparable positive sur les 4 dernières semaines (+2 , 0 %)

En Amérique latine, croissance comparable de +9,7% et croissance totale de +13,2% avec d’excellentes performances de Grupo Éxito et d’Assaí En France, sur le T1, forte amélioration des cash-flows nets (+570 M€ par rapport au T1 2021) Groupe Le chiffre d’affaires Groupe retrouve une dynamique de croissance à +3,2% en comparable (vs -0,4% au T4 2021) et une croissance totale à +4,7% (-0,1% au T4 2021). Chiffre d’affaires (M€) T4 2021 T1 2022 Progression comparable -0,4% +3,2% Progression totale -0,1% +4,7% France Enseignes de distribution : Le chiffre d’affaires comparable s’établit à -1 , 6 % au T1 2022 en amélioration par rapport au T4 2021 (-3,0%) et au T3 2021 (-4,3%). Le s enseignes retrouve nt une dynamique de croissance sur les 4 dernières semaines 1 avec une progression comparable de + 2 , 0 % . L’e-commerce alimentaire reste dynamique avec une croissance de + 21 % sur le trimestre . Les enseignes Casino (Hypermarchés, Supermarchés, Proximité) sont en amélioration avec un chiffre d’affaires comparable à -0,5% contre -3,3% au T4 2021 et -4,5% au T3 2021. Les ventes sont en croissance à +1,5% sur les 4 dernières semaines 1 . Après plusieurs trimestres affectés par un marché parisien en recul, l es enseignes parisiennes ( Franprix et Monoprix ) enregistrent depuis quelques semaines un redressement très net.

Evolution des ventes comparables T3 2021 T4

2021 T1 2022 4S au 17/041 Hypermarchés -8,5% -4,7% -1,2% +5,2% Supermarchés -2,7% -3,3% -2,5% -3,5% Proximité -1,3% -0,7% +3,7% +3,6% Enseignes Casino -4,5% -3,3% -0,5% +1,5% Monoprix -4,1% -2,8% -3,0% +2,6% Franprix -3,6% -2,0% -2,2% +2,0% FRANCE RETAIL -4,3% -3,0% -1,6% +2,0% Les ventes entrepôts aux franchisés sont en accélération sur les enseignes Franprix (+6,1% au T1 2022 vs +4,3% au T4 2021) et Proximité (+10,5% au T1 2022 vs +4,9% au T4 2021) tirées par l’expansion. Le Groupe poursuit sa stratégie de développement des formats de proximité avec près de 200 ouvertures de magasins (Vival, Spar, Le Petit Casino, Franprix…). Evolution des ventes entrepôts aux franchisés T3 2021 T4

2021 T1

2022 Franprix +1,1% +4,3% +6,1% Proximité +2,7% +4,9% +10,5%

Données financières - France2 : Variation de dette nette au T1 : sur le premier trimestre 2022, l’augmentation de la dette financière nette liée à la saisonnalité habituelle de l’activité est ramenée à 399 M€ contre 968 M€ au premier trimestre 2021, du fait (i) de l’amélioration des cash-flows opérationnels (c. +320 M€) et (ii) des cessions (c. +250 M€). France (y compris Cdiscount, hors GreenYellow)



En M€ T1 2021

(3 mois) T1 2022

(3 mois) Var Dette nette 31 décembre (hors IFRS 5) (3 873) (4 701) Variation de dette nette -968 -399 +569 Dette nette 31 mars (hors IFRS 5) (4 841) (5 101) EBITDA 193 176 -16 EBITDA (après loyers) 29 25 -4 Variation de dette nette sur 12 mois : du fait de la forte amélioration des cash-flows trimestriels, la variation de dette nette sur 12 mois est ramenée de 828 M€ en décembre 2021 à 259 M€ à fin mars. France (y compris Cdiscount, hors GreenYellow)



En M€ FY 2021

(12 mois) T1 2022

(12 mois) Var Dette nette début de période (hors IFRS 5) (3 873) (4 841) Variation de dette nette -828 -259 +569 Dette nette fin de période (hors IFRS 5) (4 701) (5 101) EBITDA 1 401 1 385 -16 EBITDA (après loyers) 780 776 -4 Au 31 mars 2022, la liquidité du Groupe en France 3 s’établit à 2,7 Mds€, dont : 686 M€ de trésorerie ;

2,1 Mds€ de lignes de crédits confirmées non tirées disponibles à tout moment. Le RCF sécurisé n’est pas tiré à cette date. Les covenants du RCF sont respectés confortablement avec une marge de 611 M€ sur la dette pour le covenant dette brute sécurisée / EBITDA après loyers, et une marge de 208 M€ sur l’EBITDA pour le covenant EBITDA après loyers / Coûts financiers nets. Amérique latine Chiffre d’affaires en Amérique latine en progression comparable de +9,7% et +5,8% en organique :



CA HT (en M€) T1 2022 Croissance

totale Croissance

organique4 Croissance

comparable3 GPA 746 -24,6% -33,8% +1,0% Assaí 1 948 +36,1% +21,1% +6,7% Grupo Éxito 1 012 +18,5% +20,3% +20,8% TOTAL LATAM 3 706 +13,2% +5,8% +9,7% Au Brésil, poursuite de la forte dynamique d’Assa í (croissance de +7% en comparable et +21% en organique). GPA maintient une croissance comparable positive de +1% (croissance organique de -34% en raison de la fermeture des hypermarchés) ;

(croissance de +7% en comparable et +21% en organique). GPA maintient une croissance comparable positive de +1% (croissance organique de -34% en raison de la fermeture des hypermarchés) ; Forte croissance de Grupo Éxito avec une croissance comparable de +21% tirée par la reprise de l’économie et le retour des touristes. Assaí a déjà pris possession de 60 hypermarchés GPA en vue de leur conversion au format cash & carry et prévoit l’ouverture de 40 d’entre eux au second semestre 2022, en ligne avec les prévisions. La valorisation boursière des participations dans GPA et Assaí a progressé de +0,9 Md€ (+60%) depuis le début de l’année pour atteindre 2,4 Mds€ au 20 avril.

Chiffres-clés



Variation du chiffre d’affaires consolidé par segment CA HT (en M€) T1 2022 Croissance

totale Croissance

organique5 Croissance

comparable1 France Retail 3 351 -1,1% -2,7% -1,6% Cdiscount 426 -11,9% -13,5% -13,5% Total France 3 776 -2,4% -4,1% -3,8% Latam Retail 3 706 +13,2% +5,8% +9,7% TOTAL GROUPE 7 483 +4,7% +0,5% +3,2% GMV Cdiscount6 916 -9,0% n.a. n.a. Au 1er trimestre 2022, l’impact du change est de +3,9%, l’effet essence de +1,0%, l’effet périmètre est neutre et l’effet calendaire de -0,7%. Rappel des perspectives pour l’année 2022 en France D ans un contexte de normalisation de la situation sanitaire, le Groupe affirme sa confiance à retrouver une dynamique de croissance en capitalisant sur ses actifs différenciants et ses services innovants : Les formats de proximité (Monop’, Franprix, Naturalia, Spar, Vival…) avec une cible de plus de 800 ouvertures, principalement en franchise La confirmation du leadership sur l’ e-commerce , notamment en livraison à domicile en s’appuyant sur les partenaires Ocado, Amazon et Gorillas et sur le réseau de magasins

Maintien d’un niveau de rentabilité élevé et amélioration de la génération de cash-flow

Poursuite du plan de cession de 4,5 Mds€ en France. Au vu des différentes options disponibles, le Groupe affirme sa confiance dans la réalisation complète de ce plan d’ici fin 2023 Plan de cession d’actifs non stratégiques : 383 M€ encaissés depuis le début de l’année Le plan de cession d’actifs non stratégiques totalise 3,3 Mds€ à date. Le Groupe confirme viser l’achèvement de son plan de cession de 4,5 Mds€ (dont 1,2 Md€ restant à réaliser) d’ici fin 2023.

(dont 1,2 Md€ restant à réaliser) Au T1 2022, le Groupe a encaissé 297 M€ dont : 192 M€ dans le cadre de la cession de FLOA ; 46 M€ au titre des JV Apollo et Fortress 7 ; 59 M€ en raison de la cession de 6,5% du capital de Mercialys au travers d’un Total Return Swap (TRS).





Depuis début avril, le groupe Casino a procédé à la cession définitive du solde de sa participation au capital de Mercialys au travers d’un nouveau TRS pour un montant de 86 M€. Chiffre d’affaires trimestriel consolidé France par enseigne Variation T4 2021 / T4 2020 Variation T1 2022 / T1 2021 CA HT par enseigne

(en M€) CA T4 2021 Croissance totale Croissance organique8 Croissance comparable1 CA T1 2022 Croissance totale Croissance organique1 Croissance comparable1 Hypermarchés 899 -6,3% -8,4% -4,7% 799 -1,7% -4,2% -1,2% dont Géant2 848 -6,1% -8,3% -4,9% 754 -1,4% -4,6% -1,1% Supermarchés 767 +5,6% -4,0% -3,3% 700 +3,8% -3,7% -2,5% dont SM Casino9 732 +5,8% -4,0% -3,5% 669 +4,6% -3,8% -2,5% Proximité & Divers10 425 -6,7% +2,9% -0,8% 429 +3,5% +1,8% +3,7% dont Proximité11 327 +3,5% +3,7% -0,7% 334 +5,8% +6,0% +3,7% Enseignes Casino12 1 993 -0,5% -4,6% -3,3% 1 834 +1,7% -2,1% -0,5% Monoprix 1 191 -2,3% -1,8% -2,8% 1 063 -5,0% -3,8% -3,0% Franprix 366 -3,3% -2,2% -2,0% 358 -2,1% -0,7% -2,2% FRANCE RETAIL 3 648 -2,4% -3,3% -3,0% 3 351 -1,1% -2,7% -1,6% Sur le segment France Retail, les ventes du trimestre s’établissent à 3 351 M€, en variation comparable de -2,0% (vs -4,3% au T3 2021 et -3,0% au T4 2021). L’e-commerce alimentaire est resté très dynamique, avec une croissance de son chiffre d’affaires de +21% sur le trimestre.

La fidélisation des clients s’est renforcée avec 49 000 nouveaux abonnés sur le trimestre. La part des porteurs de l’application Casino Max en hypermarchés Géant et supermarchés Casino augmente de +1,5 pt vs fin 2021. La digitalisation s’est poursuivie avec c. 65% des encaissements en hypermarchés Géant et Supermarchés Casino réalisés par smartphone ou caisse automatique (vs 63% fin 2021). Le Groupe compte 638 magasins équipés de solutions automatisées leur permettant de fonctionner en autonome le soir ou le dimanche. Les parts de marché Kantar des enseignes Casino sont en progression depuis le début de l’année (-0,1 pt en P1, stable en P2 et +0,1 pt en P3), tandis que celles de Franprix sont globalement stables et celles de Monoprix reculent du fait de l’exposition au marché parisien. Au sein des enseignes : Le chiffre d’affaires de Monoprix s’établit à -3,0 % en comparable sur le trimestre , impacté par une consommation dégradée en région parisienne. La tendance s’améliore sensiblement sur les 4 dernières semaines (+2,6%). L’ e-commerce alimentaire reste en forte progression , porté par les partenariats avec Ocado , Amazon , Uber Eats , Deliveroo et la montée en puissance du partenariat avec Gorillas qui est à présent approvisionné par Monoprix. Sur le trimestre, l’enseigne a également poursuivi l’expansion de son parc de magasins avec 11 ouvertures (9 Monop’ et 2 Naturalia).

s’établit à , impacté par une consommation dégradée en région parisienne. La tendance s’améliore sensiblement sur les 4 dernières semaines (+2,6%). L’ porté par les partenariats avec , , , et la montée en puissance du qui est à présent approvisionné par Monoprix. Sur le trimestre, l’enseigne a également poursuivi l’expansion de son parc de magasins avec (9 Monop’ et 2 Naturalia). Les ventes de Franprix s’inscrivent à -2,2 % en comparable sur le trimestre , et les ventes aux franchisés progressent de +6,1% . L’enseigne reste impactée par le recul de la consommation sur le marché parisien mais la tendance est positive en banlieue et très positive en province, zones sur lesquelles l’enseigne concentre sa stratégie d’expansion. La ventes comparables s’améliorent fortement à +2,0% sur les 4 dernières semaines. Franprix a ouvert 42 magasins sur le trimestre . L’e-commerce enregistre une forte croissance , porté par la livraison à domicile via le site, l’application et le déploiement des partenariats Uber Eats et Deliveroo.

s’inscrivent à . L’enseigne reste impactée par le recul de la consommation sur le marché parisien mais la tendance est positive en banlieue et très positive en province, zones sur lesquelles l’enseigne concentre sa stratégie d’expansion. La ventes comparables s’améliorent fortement à +2,0% sur les 4 dernières semaines. . , porté par la livraison à domicile via le site, l’application et le déploiement des partenariats Uber Eats et Deliveroo. Le chiffre d’affaires de la Proximité enregistre une croissance comparable de +3,7 % , en nette amélioration séquentielle (-1,3% au T3 2021, -0,7% au T4 2021). Les ventes aux franchisés progressent de +10,5%. Les ventes e- commerce sont dynamisées par la poursuite du développement des partenariats avec Uber Eats, Deliveroo et le site qui permettent désormais à 1 380 magasins de proximité de proposer une solution e-commerce. L’expansion s’est poursuivie avec l’ ouverture de 14 2 magasins depuis le début de l’année.

enregistre une , en nette amélioration séquentielle (-1,3% au T3 2021, -0,7% au T4 2021). Les sont dynamisées par la poursuite du développement des partenariats avec Uber Eats, Deliveroo et le site qui permettent désormais à 1 380 magasins de proximité de proposer une solution e-commerce. L’expansion s’est poursuivie avec Les Supermarchés Casino enregistrent des ventes comparables en variation de -2 , 5 % , en amélioration séquentielle par rapport au T3 2021 (-3,7%) et au T4 2021 (-3,5%). Après la conversion de 9 hypermarchés Géant en Supermarchés Casino en juillet dernier, le Groupe prévoit de convertir 20 autres hypermarchés Géant sous enseigne Supermarché Casino au second trimestre , avec une réallocation des surfaces en faveur de l'alimentaire.

enregistrent des , en amélioration séquentielle par rapport au T3 2021 (-3,7%) et au T4 2021 (-3,5%). Après la conversion de 9 hypermarchés Géant en Supermarchés Casino en juillet dernier, , avec une réallocation des surfaces en faveur de l'alimentaire. Les ventes des Hypermarchés Géant évoluent de -1,1% en comparable, en amélioration séquentielle par rapport au T3 2021 (-9,5%) et au T4 2021 (-4,9%). La stratégie d’implantation de shop-in-shop en magasin se poursuit avec le déploiement des corners textile (42 corners C&A) et mobilité urbaine (53 corners Surpass). GreenYellow Au 31 mars 2022, GreenYellow affiche d’excellentes perspectives sur le marché très porteur du photovoltaïque et de la transition énergétique décentralisée, avec un pipeline solaire photovoltaïque de 4,3 GW, dont 0,8 GW de pipeline avancé13 et un pipeline additionnel d’opportunités de 3,5 GW14. Ce premier trimestre démontre l’ambition de GreenYellow de déployer massivement sa plateforme tout particulièrement en Europe et en Asie, avec : Le lancement ou raccordement de plus de 30 MW d’installations solaires en France , en autoconsommation ou en injection réseau via notamment des toitures solaires pour le groupe Panhard et des ombrières de parking pour Invesco Real Estate ;

, en autoconsommation ou en injection réseau via notamment des toitures solaires pour le groupe Panhard et des ombrières de parking pour Invesco Real Estate ; L’ouverture d’un bureau en Pologne en mars 2022 afin d’accélérer fortement l’activité en Europe centrale dans des pays à fort potentiel (Pologne, Hongrie, Bulgarie, Roumanie). GreenYellow cible près de 100 MW en Europe centrale et de l’Est à horizon 2 ans ;

(Pologne, Hongrie, Bulgarie, Roumanie). GreenYellow cible près de ; L’accompagnement de l’industriel Ricoh en Thaïlande avec la réalisation d’une centrale en toiture d’une puissance de 4 MW lui permettant de réduire sa dépendance vis-à-vis du réseau électrique, réduire sensiblement ses factures d'électricité et contribuer à l’objectif zéro émission de gaz à effet de serre du groupe d'ici 2050.



GreenYellow confirme sa position de leader et de pionnier sur les enjeux de la responsabilité sociétale en recevant la médaille d’or EcoVadis pour sa performance RSE. RelevanC RelevanC maintient sa dynamique de croissance au T1 2022 avec notamment : L’ expansion géographique du partenariat Everli en Italie et en Pologne . Premier service de livraison de courses à domicile via des personal shoppers, Everli a choisi la technologie relevanC pour l'intégrer à sa propre solution publicitaire afin de permettre une meilleure personnalisation des annonces sur son site web et ses applications en Europe.

. Premier service de livraison de courses à domicile via des personal shoppers, Everli a choisi la technologie relevanC pour l'intégrer à sa propre solution publicitaire afin de permettre une meilleure personnalisation des annonces sur son site web et ses applications en Europe. Le lancement de la solution retail media en marque blanche avec GPA au Brésil, marquant ainsi le début du développement à l’international de sa solution à destination des détaillants et acteurs du e-commerce. Cdiscount15 Dans un marché impacté par une base de comparaison élevée en raison du couvre-feu du T1 2021 lié à la pandémie de Covid-19, Cdiscount enregistre un GMV en variation de -9%. Par rapport à la période pré-pandémique (T1 2019), Cdiscount a poursuivi son développement sur ses trois axes stratégiques : Le GMV marketplace progresse de +22% vs 2019, tandis que les ventes directes reculent de -24% en ligne avec la stratégie d’amélioration du mix. La quote-part marketplace progresse ainsi de +12 pts sur la période pour atteindre 48% du GMV (+2 pts vs 2021) ;

vs 2019, tandis que les ventes directes reculent de -24% en ligne avec la stratégie d’amélioration du mix. La progresse ainsi de +12 pts sur la période pour atteindre (+2 pts vs 2021) ; Les revenus du marketing digital double nt par rapport à 2019 ( +15 % sur un an), portés par la plateforme de marketing digital CARS (Cdiscount Ads Retail Solution) ;

sur un an), portés par la plateforme de marketing digital CARS (Cdiscount Ads Retail Solution) ; Octopia poursuit son développement rapide avec la signature de 5 nouveaux contrats majeurs durant le trimestre, portant le volume d’affaires attendu à plus de 1 Md€ sur la durée des contrats.



Le programme de fidélité Cdiscount A Volonté rassemble désormais 2,5 millions de membres, en hausse de +34% par rapport à 2019 (+8% vs 2021). Chiffres clés T1 2021 T1 2022 Croissance

vs 2021 Croissance

vs 2019 GMV (volume d’affaires) total TTC 1 006 916 -9,0% +1,1% dont ventes en propre 455 373 -18,0% -24,4% dont marketplace 381 342 -10,2% +21,8% Quote-part marketplace (%) 45,6% 47,8% +2,3 pts +11,5 pts Revenus marketplace 49 45 -7,1% +28,4% Chiffre d’affaires (en M€) 518 449 -13,3% -14,8% Trafic (en millions de visites) 296 261 -11,9% +2,3% Commandes (en millions) 7,4 6,0 -18,2% -8,1% Cnova a publié son chiffre d’affaires du 1er trimestre le 19 avril 2022 avant Bourse. Latam Retail Le chiffre d’affaires du Groupe en Amérique Latine (Assaí, GPA Brazil et Grupo Éxito) est en hausse de +9,7% en comparable et de +5,8% en organique. Le trimestre a été marqué par l’excellente performance d’Assaí et de Grupo Éxito. Conversion des hypermarchés Extra : Assaí a déjà pris possession de 60 hypermarchés GPA en vue de leur conversion au format cash & carry et prévoit l’ouverture de 40 d’entre eux au second semestre 2022, en ligne avec les prévisions. Par ailleurs GPA a entamé la conversion de 9 hypermarchés au format Mercado Extra et de 15 hypermarchés au format Pão de Açúcar. Le chiffre d’affaires du Brésil progresse de + 5,4 % en comparable et de +0,6 % en organique : Assaí enregistre une croissance organique de +21% 16 sur le trimestre, tirée par une solide performance des magasins comparables (+6,7% 1 ) et l'excellente performance des 32 magasins inaugurés au cours des 12 derniers mois ; Les ventes de GPA Brazil évoluent de +1,0% 1 en comparable et reculent de -34% en organique en raison de la fermeture des hypermarchés. Hors effet de la fermeture des hypermarchés, la croissance des ventes en ligne du trimestre progressent de +44% sur un an. La Proximité enregistre une croissance comparable de +5,5% 1 malgré une base de comparaison exigeante, grâce à la reprise du flux dans les magasins liée à la baisse du télétravail ; Les enseignes Compre Bem et Mercado Extra affichent une croissance comparable de +0,6% 1 ; Pão de Açúcar (+0,1% 1 ) enregistre une croissance stable en dépit d’un recul du marché des magasins premium selon Nielsen.

progresse de et de : Le chiffre d’affaires de Grupo Éxito progresse de +20,8% 1 en comparable ce trimestre, avec une croissance dans les 3 pays du Groupe, principalement expliquée par l'augmentation du trafic en magasin liée à la réouverture économique et à la reprise du tourisme. Les ventes omnicanales ont représenté 9,4% des ventes totales sur le trimestre. Colombie : forte croissance comparable de +20,2% 1 , tirée par le format Carulla avec une croissance significative des ventes omnicanales de +17% ; Uruguay : +11,8% 1 en comparable, reflétant une nette amélioration macroéconomique du pays avec la reprise du tourisme depuis fin 2021, un scénario de consommation plus favorable et des taux d'inflation plus faibles ; Argentine : croissance comparable de +62,7% 1 principalement tirée par l’inflation.

progresse de en comparable ce trimestre, avec une croissance dans les 3 pays du Groupe, principalement expliquée par l'augmentation du trafic en magasin liée à la réouverture économique et à la reprise du tourisme. Les ventes omnicanales ont représenté 9,4% des ventes totales sur le trimestre.

GPA et Assaí ont publié leurs chiffres d’affaires du 1er trimestre le 19 avril 2022. INFORMATIONS ADDITIONNELLES RELATIVES À LA DOCUMENTATION DES FINANCEMENTS OBLIGATAIRES LEVES DEPUIS 2019 Cf. communiqué de presse du 21 novembre 2019 En France (hors GreenYellow), ratio de levier sécurisé de 2,71x au T1 2022, avec une marge confortable de 611 M€ sur la dette par rapport au covenant de 3,50x Informations financières sur une période de 3 mois au 31 mars 2022 :

Les informations relatives à l’Amérique latine seront publiées après communication des résultats des filiales en Amérique latine En M€ France17

(France Retail + E-commerce) T1 2021 T1

2022 Var Chiffre d’affaires 3 871 3 776 -95 EBITDA 204 201 -3 (-) impact des loyers18 (164) (152) +12 EBITDA après loyers 40 49 +9 En France, l’EBITDA s’élève à 201 M€ sur le trimestre. L’évolution par rapport au T1 2021 se décompose en: (i) +13 M€ sur GreenYellow, (ii) une progression de +27 M€ de la promotion immobilière19, et (iii) un effet activité sur France Retail et Cdiscount lié à une base de comparaison intégrant la fermeture des restaurants et le couvre-feu au T1 2021. Informations financières sur une période de 12 mois au 31 mars 2022 : En M€ France1

(France Retail

+ E-commerce) Chiffre d’affaires 16 006 EBITDA 1 461 (-) impact des loyers2 (611) (i) EBITDA après loyers 851 (ii) Dette financière brute20 6 043 (iii) Trésorerie et équivalents de trésorerie21 686 Au 31 mars 2022, l’EBITDA après loyers 12 mois glissants s’établit à 851 M€ en France. La liquidité du Groupe en France s’établit à 2,7 Mds€ (2,4 Mds€ fin mars 2021), dont : 686 M€ de trésorerie (464 M€ fin mars 2021) ;

2,1 Mds€ de lignes de crédits confirmées non tirées disponibles à tout moment (1,9 Mds€ fin mars 2021).

Hors GreenYellow, la variation de dette nette sur le premier trimestre 2022 est en amélioration de +569 M€ par rapport à celle de l’an dernier22, portée par le plan de cession et une amélioration du cash-flow (retournement des effets BFR de fin 2021, maîtrise des Capex).



Au 31 mars 2022, la dette financière brute inclut 289 M€ de billets de trésorerie et 170 M€ de lignes de crédit Monoprix (non sécurisées) tirées (vs 530 M€ de billets de trésorerie et 200 M€ de lignes de crédit tirées fin mars 2021). Informations complémentaires concernant les covenants et les comptes séquestres : Covenants testés dès le 30 juin 2021 conformément à la ligne de crédit syndiquée en date du

18 novembre 2019, telle qu’amendée en juillet 2021



Type de covenant (France et e-commerce hors GreenYellow) Au 31 mars 2022 Dette brute sécurisée / EBITDA après loyers ≤ 3,50x 2,71x EBITDA après loyers / Coûts financiers nets ≥ 2,50x 3,41x Le covenant dette brute sécurisée / EBITDA après loyers s’établit à 2,71x, avec un EBITDA après loyers de 776 M€ et une dette sécurisée de 2,1 Md€. Les deux covenants sont confortablement respectés avec : Une marge de 611 M€ sur la dette pour le covenant dette brute sécurisée / EBITDA après loyers

Une marge de 208 M€ sur l’EBITDA pour le covenant EBITDA après loyers / Coûts financiers nets Le compte séquestre non sécurisé a été débité de 339 M€ et son solde est de 0 € au 31 mars 2022. Suite à la notification du 28 mars 2022, le Groupe a remboursé par anticipation l’obligation de maturité juin 2022 le 20 avril 2022. Le solde du compte séquestre sécurisé s’élève à 145 M€ au 31 mars 2022, niveau identique au 31 décembre 2021. Aucune somme n'a été créditée ou débitée du compte séquestre des obligations et son solde est resté à 0 €. ANNEXES – AUTRES INFORMATIONS Principales variations de périmètre Leader Price : le chiffre d’affaires des magasins intégrés destinés à être cédés est présenté en activités abandonnées sur les périodes 2021 et 2022



Conversion de 9 hypermarchés Géant Casino en supermarchés Casino depuis le 1er juillet 2021 Taux de change TAUX DE CHANGE MOYENS T1 2021 T1 2022 Effet de change Brésil (EUR/BRL) 6,5955 5,8696 +12,4% Colombie (EUR/COP) (x 1000) 4,2860 4,3877 -2,3% Uruguay (EUR/UYP) 51,9487 48,5345 +7,0% Argentine23 (EUR/ARS) 107,5688 123,3444 -12,8% Volume d’affaires France par enseigne VOLUME D’AFFAIRES TOTAL HT

PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, hors essence) Variation

(y compris calendaire)



T1 2022 Monoprix 1 109 -4,2% Franprix 417 -2,3% Supermarchés 635 +0,2% Hypermarchés 688 -8,7% Proximité & Divers 598 +2,9% dont Proximité 503 +7,8% TOTAL FRANCE RETAIL 3 447 -3,0%

VOLUME D’AFFAIRES TOTAL HT

(en M€, hors essence) T1 2022



Variation

(y compris calendaire)



Total France Retail 3 447 -3,0% Cdiscount 740 -7,9% TOTAL FRANCE RETAIL ET CDISCOUNT 4 187 -3,9% Parc de magasins à fin d’exercice FRANCE 30 juin 2021 30 sept. 2021 31 déc. 2021 31 mars 2022 HM Géant Casino 95 95 95 97 dont Affiliés Franchisés France 3 3 3 3 Affiliés International 7 7 7 9 SM Casino 422 425 429 437 dont Affiliés Franchisés France 64 63 61 60 Affiliés International 22 25 26 27 Monoprix (Monop’, Naturalia…) 830 833 838 842 dont Affiliés Franchisés 201 203 206 215 Naturalia Intégrés 203 200 198 198 Naturalia Franchisés 39 44 51 51 Franprix (Franprix, Marché d’à côté…) 890 906 942 978 dont Franchisés 533 564 614 649 Proximité (Spar, Vival, Le Petit Casino…) 5 502 5 563 5 728 5 859 Autres activités 320 303 286 287 Total France 8 059 8 125 8 318 8 500

INTERNATIONAL 30 juin 2021 30 sept. 2021 31 déc. 2021 31 mars 2022 ARGENTINE 25 25 25 25 HM Libertad 15 15 15 15 SUP Mini Libertad et Petit Libertad 10 10 10 10 URUGUAY 92 93 94 93 HM Géant 2 2 2 2 SM Disco 30 30 30 30 SM Devoto 24 24 24 24 SUP Devoto Express 34 35 36 35 Möte 2 2 2 2 BRÉSIL 1 058 1 064 1 021 917 HM Extra 103 103 72 31 SM Pão de Açúcar 181 181 181 181 SM Extra 147 146 146 146 Compre Bem 28 28 28 28 Assaí (Cash & Carry) 187 191 212 216 SUP Mini Mercado Extra & Minuto Pão de Açúcar 236 239 240 241 Drugstores 102 102 68 0 + Stations-service 74 74 74 74 COLOMBIE 2 006 2 035 2 063 2 036 HM Éxito 92 92 91 91 SM Éxito et Carulla 155 153 158 153 SM Super Inter 61 61 61 60 Surtimax (discount) 1 577 1 607 1 632 1 619 dont « Aliados » 1 505 1 536 1 560 1 549 B2B 34 34 36 37 SUP Éxito Express et Carulla Express 87 88 85 76 CAMEROUN 3 4 4 4 Cash & Carry 3 4 4 4 Total International 3 184 3 221 3 207 3 075 Contacts analystes et investisseurs

- Lionel BENCHIMOL

+ 33 (0)1 53 65 64 17 - lbenchimol@groupe-casino.fr



ou

+ 33 (0)1 53 65 24 17 - IR_Casino@groupe-casino.fr

Contacts presse

- Groupe Casino / Direction de la Communication Stéphanie ABADIE

+ 33 (0)6 26 27 37 05 - sabadie@groupe-casino.fr



ou

+ 33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr

- Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS

+33 (0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr



Franck PASQUIER

+ 33(0)6 73 62 57 99 - fpasquier@image7.fr Disclaimer Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis. 1 Période du 21 mars au 17 avril 2022

2 France y compris Cdiscount, hors GreenYellow. Données non auditées – Les loyers correspondent aux intérêts payés sur les dettes de loyer et remboursement des passifs de loyer

3 Périmètre tel que défini dans les documentations de refinancement obligataire avec principalement Segisor comptabilisé dans le périmètre France Retail + E-commerce (y compris GreenYellow), voir page 8

4 Données par société telles que publiées par les filiales GPA et Assaí – « Total Latam » hors essence et calendaire

5 Hors essence et calendaire

6 Données publiées par la filiale ; Données TTC pour le GMV Cdiscount

7 Déjà inclus dans la dette financière nette à fin 2021

8 Hors essence et calendaire

9 Excluant les magasins Codim en Corse : 8 supermarchés et 4 hypermarchés

10 Divers : essentiellement Geimex

11 Le chiffre d’affaires comparable de la Proximité inclut la performance comparable des magasins franchisés

12 Hypermarchés, Supermarchés et Proximité

13 Le pipeline avancé correspond au cumul des projets qui sont au stade « awarded » et au stade « advanced pipeline » au sein du portefeuille de projets en développement de GreenYellow et de ses JV

14 Le pipeline additionnel d’opportunités correspond au cumul des projets qui sont au stade « pipeline » et au stade « early stage » au sein du portefeuille de projets en développement de GreenYellow et de ses JV

15 Données publiées par Cnova NV et non auditées. Les données publiées incluent l’ensemble des ventes de Cdiscount, y compris les ventes de produits techniques réalisées dans les hypermarchés et supermarchés du Groupe Casino

16 Données publiées par les filiales – Variations comparables de GPA hors stations-service

17 Données non auditées, périmètre tel que défini dans les documentations de refinancement obligataire avec principalement Segisor comptabilisé dans le périmètre France Retail + E-commerce (y compris GreenYellow)

18 Intérêts payés sur les dettes de loyer et le remboursement des passifs de loyer tels que définis dans la documentation de refinancement

19 EBITDA lié à la déneutralisation de promotion immobilière réalisée avec Mercialys (les opérations de promotion immobilière réalisées avec Mercialys sont neutralisées dans l’EBITDA à hauteur de la participation du Groupe dans Mercialys ; une baisse de la participation de Casino dans Mercialys ou une cession par Mercialys de ces actifs se traduisent donc par une reconnaissance d’EBITDA antérieurement neutralisé).

20 Emprunts et dettes financières au 31 mars 2022

21 Données au 31 mars 2022

22 La variation du besoin en fonds de roulement est généralement négative au premier trimestre, positive au deuxième, négative au troisième, et positive au quatrième trimestre

23 En raison de l’application de la norme IAS29, le taux de change utilisé pour la conversion des comptes de l’Argentine correspond au taux de clôture Pièce jointe 20220422 - Communiqué - T1 2022

Toute l'actualité sur CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA 07:36 GROUPE CASINO : premier trimestre 2022 GL 07:36 GROUPE CASINO : premier trimestre 2022 GL 21/04 Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 22 avril 2022 AO 20/04 CASINO GUICHARD PERRACHON : Les enseignes Casino renforcent leurs engagements en faveur du.. PU 19/04 GROUPE CASINO : Mise à disposition documents préparatoires à l'AG du 10 mai 2022 GL 12/04 Les fabricants européens de cosmétiques confrontés à une nouvelle crise d'approvisionne.. RE 12/04 Les fabricants européens de cosmétiques confrontés à une nouvelle crise d'approvisionne.. RE 08/04 STRATÉGIE OMNICANALE : GPA noue un partenariat avec MAGALU, l'une des principales platefor.. PU 08/04 CASINO GUICHARD PERRACHON : « L'accélération de l'innovation va toucher tous les métiers ».. PU 07/04 CASINO GUICHARD PERRACHON : Le groupe Casino et ses enseignes Monoprix et le Club Leader P.. PU Recommandations des analystes sur CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA 28/02 CASINO : Invest Securities abaisse son objectif CF 28/02 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Thales, Sanofi, Valeo, Danone, Alten, Inditex, Ericsson... 2021 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : AXA, LVMH, Casino, Alten, Volkswagen, Fastned, Afyren, Ryanair...