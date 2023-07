(Actualisation: déclarations de Daniel Kretinsky au Financial Times, contexte)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La cotation de l'action Casino a été suspendue lundi, à la demande du groupe de distribution en difficulté, dans l'attente de la publication d'un communiqué et jusqu'à nouvel avis, a annoncé l'opérateur boursier Euronext.

Cette décision intervient alors que le véhicule d'investissement des hommes d'affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, 3F, a annoncé dimanche renoncer à soumettre une offre révisée pour Casino, laissant ainsi le champ libre à Daniel Kretinsky et à Fimalac, qui ont déposé une offre concurrente.

Après l'ouverture le 25 mai d'une procédure de conciliation avec ses créanciers, Casino a annoncé au début juillet avoir reçu deux offres visant à renforcer ses fonds propres. La première avait été déposée par 3F et la seconde par un groupement constitué d'EP Global Commerce a.s. (EPGC), une société du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, et de Fimalac, la société d'investissement de l'homme d'affaires français Marc Ladreit de Lacharrière.

Le temps presse pour restructurer la dette

Casino cherche à parvenir à un accord de principe avec ses principaux créanciers sur la restructuration de sa dette financière au plus tard le 27 juillet. Afin de tenir ce délai, le groupe avait indiqué la semaine dernière que le comité ad hoc de son conseil d'administration examinerait les offres révisées ce lundi, avant leur présentation aux créanciers du groupe et une réunion du Comité interministériel de restructuration industrielle, prévues le même jour.

Daniel Kretinsky a déclaré ce week-end au quotidien britannique Financial Times que son offre révisée, soumise samedi, comprenait une injection de capital de 1,2 milliard d'euros, qui donnerait à EPGC et Fimalac une participation de 53% dans Casino, et prévoyait la conversion de 4,9 milliards d'euros de dette en fonds propres.

Alors que les négociations sur la restructuration financière de Casino s'intensifient, les performances des moyennes et grandes surfaces du groupe en France continuent de se détériorer. Le groupe a prévenu la semaine dernière que le chiffre d'affaires de son périmètre France Retail avait reculé de 4,2% sur un an en données comparables au deuxième trimestre, à 3,32 milliards d'euros. Sur la période, les ventes des supermarchés et hypermarchés français du groupe ont chuté de 15,3% en données comparables, à 1,37 milliard d'euros.

En conséquence des mauvaises performances financières de ses moyennes et grandes surfaces, Casino estime que son excédent brut d'exploitation (Ebitda) après loyers payés sera négatif de l'ordre de 165 millions à 175 millions d'euros en France au premier semestre, contre un montant positif de 191 millions d'euros affiché un an plus tôt.

Casino anticipe désormais un Ebitda après loyers payés inférieur à 300 millions d'euros en France cette année, alors qu'il tablait encore le 26 juin dernier sur un montant de 440 millions d'euros.

L'action Casino a terminé vendredi à 3,14 euros.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 25; vvenck@agefi.fr ed: LBO

(Alice Doré a contribué à cet article)

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2023 06:12 ET (10:12 GMT)