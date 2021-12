La famille Zouari en négociation exclusive pour acquérir le discounter Stokomani

PARIS (awp/afp) - Le groupe familial Zouari, qui détient quelque 250 magasins sous enseignes du groupe Casino et est actionnaire de Picard, a annoncé dimanche être entré en négociation exclusive avec le fonds Sagard et la holding Claminvest de Jean-Jacques Namani pour acquérir le discounter Stokomani.

L'enseigne de discount et déstockage Stokomani, créée par la famille Namani, toujours actionnaire, et développée par le fond d'investissement Sagard, compte 130 magasins en France répartis sur tout le territoire.

Spécialiste des petits prix, elle propose des articles de mode, beauté, décoration et jardin, mais aussi des jouets, des produits saisonniers et de l'alimentation.

Le groupe Zouari affiche ainsi une nouvelle fois ses ambitions dans le commerce non alimentaire, après avoir déjà jeté son dévolu récemment sur Maxi Bazar.

Il a indiqué dimanche vouloir "construire un acteur majeur français du discount et du déstockage en France", "un marché résilient et en pleine croissance", dans un communiqué publié avec Sagard et Claminvest.

"Avec Stokomani, nous souhaitons accélérer dans le commerce de précision et du sur-mesure et être, pour les petits budgets, à la pointe des enseignes des prix bas et des bonnes affaires. Cette diversification dans le commerce non alimentaire, qui fait suite à l'acquisition de Maxi Bazar, nous permet de nous engager de façon durable et responsable dans ce secteur", a ainsi déclaré Edouard Lacoste, directeur général du Family Office de la famille Zouari.

Le groupe Zouari a racheté très récemment Maxi Bazar au fonds d'investissement Naxicap Partners. L'enseigne de bazar et décoration compte actuellement 57 magasins en France, dont un ouvert début décembre à Pontault-Combault sur près de 4.000 mètres carrés, et 34 magasins en Suisse.

Les chaînes de magasins de bazar et de déstockage à bas prix se développent fortement ces dernières années, avec des enseignes comme Action, Gifi, Hema...

ak/boc