La valeur du jour à Paris CASINO : sa filiale brésilienne GPA n'envisagerait pas une scission d'Exito

Casino recule sensiblement mardi, abandonnant 0,73% à 27,29 euros. Le groupe brésilien de grande distribution GPA, dont le français est actionnaire à hauteur de 41,3%, n'envisagerait pas la scission d'Exito, sa filiale colombienne, par le biais d'une distribution d'actions à ses actionnaires, contrairement aux informations révélées hier soir par Reuters. Un projet qui, selon l'agence de presse, citant des sources proches du dossier, était censé entrer dans le cadre du plan de Casino de simplifier ses activités en Amérique Latine et d'obtenir une meilleure valorisation de ses actifs.



GPA "ne discute pas du sujet et reste engagé dans un investissement de long terme en Colombie", a déclaré un représentant du groupe brésilien à Reuters.



Contacté par l'AOF, Casino a confirmé qu'un démenti de GPA avait été publié dans la foulée de ces révélations. Un porte-parole du distributeur français s'est refusé à tout commentaire concernant ces rumeurs, et a affirmé que la simplification des activités du groupe en Amérique Latine avait déjà eu lieu avec la scission du distributeur Assaí, une autre filiale brésilienne de GPA.



Pour sa part, GPA n'a pas donné suite pour l'heure à nos sollicitations.



En février dernier, Casino avait effectivement obtenu les autorisations afin d'introduire Assaí à la bourse de Sao Paulo. Alors détenu à 100% par GPA, l'opération avait pris la forme d'une distribution aux actionnaire selon la parité d'une action Assaí pour une action GPA.



Depuis l'issue de ce processus de cotation, début mars, le groupe stéphanois détient une participation identique dans Assaí et GPA, soit 41,3%. Selon Reuters, cette opération a eu pour effet "une hausse immédiate de 10% de la capitalisation combinée des deux sociétés". La capitalisation boursière d'Assai est aujourd'hui d'environ 22,59 milliards de reals brésiliens (environ 3,7 milliards d'euros) contre 10,51 milliards (environ 1,71 milliards d'euros) pour GPA.



De son côté, Exito emploi environ 35 000 personnes et est présent dans trois pays: en Colombie, où le distributeur exploite 515 supermarchés, mais aussi en Argentine et en Uruguay. Son capital est détenu à 97% par GPA et sa capitalisation boursière s'élève à 1,2 milliard d'euros.