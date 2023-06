La valeur du jour à Paris - Casino actionne différents leviers afin de préserver sa liquidité

Casino fléchit de 1,68% à 8,19 euros sur la place parisienne tandis que Rallye, sa maison-mère, s'adjuge 5,20% à 2,13 euros. Le distributeur stéphanois a annoncé plusieurs mesures pour préserver ses liquidités. Il a annoncé ce matin la cession du solde de sa participation au capital de l'enseigne brésilienne Assai. La transaction portera sur 57 582 850 actions Assai, représentant 11,7% du capital du distributeur brésilien.



Cette cession sera réalisée par la constitution d'un livre d'ordres accéleré exécuté par la Bourse de Sao Paulo, conformément aux règles en vigueur sur cette place de marché", a indiqué Casino dans un communiqué, ajoutant qu'il communiquera sur le résultat de ce placement".



Le groupe de grande distribution avait déjà cédé au mois de mars 18,8% du capital d'Assai, pour un montant de 723,2 millions d'euros.



A fin mars, la dette financière brute de Casino s'élevait à 6,23 milliards d'euros.



Le groupe et ses conciliateurs souhaitent parvenir d'ici à fin juillet à un accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de sa dette.



Hier soir, Dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte le 25 mai, le groupe Casino a annoncé actionner différents leviers afin de préserver sa liquidité pendant toute la période de conciliation, à savoir au 25 septembre (le cas échéant prorogée jusqu'au 25 octobre au plus tard).





Le distributeur a indiqué avoir conclu un accord de principe avec l'Etat français afin de reporter le paiement des charges fiscales et sociales du Groupe dues entre mai et septembre 2023, soit un montant d'environ 300 millions d'euros. Ce montant, consenti en contrepartie de l'octroi de sûretés, notamment de nantissements de premier rang, sera payé par le Groupe à la date de réalisation de la restructuration financière.



Par ailleurs, les conciliateurs vont solliciter dans les prochains jours de la part de l'ensemble des créanciers financiers de Casino et de ses filiales la suspension, pendant la durée de la période de conciliation du paiement des intérêts (et autres commissions) dus par les sociétés en conciliation (soit environ 130 millions d'euros), ainsi que des échéances en principal qui sont dues au cours de cette période par les sociétés en conciliation (soit environ 70 millions d'euros).



A l'heure actuelle, Casino a reçu une lettre d'intention préliminaire de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari relative à une proposition de renforcement de ses fonds propres à hauteur de 1,1 milliards d'euros. Sur ce montant, 200 à 300 millions seraient investis directement par les trois hommes d'affaires, le solde étant souscrit par des partenaires qui s'associeraient à leur projet.



L'autre offre concerne le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, déjà détenteur de 10% du capital, qui a proposé fin avril d'injecter, avec d'autres actionnaires, jusqu'à 1,1 milliard d'euros dans les caisses du distributeur.